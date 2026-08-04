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FRANCE

OM : un message énigmatique sème le doute autour de Paixão

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 17:58
OM : un message énigmatique sème le doute autour de Paixão

Une publication de la femme d’Igor Paixão alimente les interrogations autour de l’attaquant brésilien de l’OM. Son message, très bref, ressemble à des adieux sans toutefois évoquer clairement un départ.

Un message qui interpelle à Marseille

Le mercato de l’OM pourrait-il réserver un nouveau rebondissement ? Sur Instagram, la femme d’Igor Paixão a publié une phrase qui n’est pas passée inaperçue : « Ça restera à jamais dans mon cœur 🤍🩵 ». Les couleurs utilisées et le ton du message ont immédiatement suscité les interrogations chez les supporters marseillais.

En l’état, rien ne permet toutefois d’affirmer que cette publication annonce un départ du Brésilien. Aucun club ni aucune destination ne sont cités. La prudence reste donc de mise concernant celui qui avait récemment reçu une bonne nouvelle à Marseille.

Un actif estimé à 35 M€

Né le 28 juin 2000 à Macapá, comme le rappelle sa biographie, Igor Paixão représente un actif important pour l’OM. Sa valeur marchande est estimée à 35 M€, son plus haut niveau depuis le début de sa carrière.

Un éventuel mouvement constituerait donc une opération majeure pour la direction phocéenne. Pour l’heure, cette phrase énigmatique reste seulement une publication personnelle, sans confirmation d’un changement de situation pour l’attaquant brésilien.

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