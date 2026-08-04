Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, l’OL et le Stade Rennais, Franco Mastantuono devrait finalement poursuivre sa progression en Serie A cet été.

Franco Mastantuono ne devrait pas rester au Real Madrid cette saison. Arrivé l’été dernier en provenance de River Plate contre un montant estimé à 65 millions d’euros, il n’a pas encore réussi à se faire une place dans l’effectif madrilène, où la concurrence est particulièrement forte.

La Fiorentina prend les devants

Avec l’objectif de lui offrir davantage de temps de jeu, les dirigeants du Real Madrid privilégient désormais un départ temporaire sous la forme d’un prêt.

Selon Fabrizio Romano, la Fiorentina est actuellement en pole position dans le dossier Mastantuono. Le club italien a transmis une offre officielle afin d’accueillir le joueur argentin en prêt et les discussions se poursuivent entre les différentes parties, notamment concernant la prise en charge de son salaire.

La formation florentine se montre confiante malgré la concurrence de plusieurs clubs européens séduits par le profil du joueur. Ces dernières semaines, Franco Mastantuono avait été associé à plusieurs clubs français. L’OM, l’OL et le Stade Rennais avaient pris des renseignements sur la situation du joueur, avec l’idée de profiter de son besoin de temps de jeu pour l’attirer dans leur projet.

L’OM, l’OL et le Stade Rennais battus

Le Real Madrid semble privilégier une expérience en Italie plutôt qu’un passage en Ligue 1. Le club espagnol aurait également écarté l’idée d’un retour temporaire à River Plate, souhaitant que son jeune talent poursuive son apprentissage au plus haut niveau européen.

Pour Mastantuono, cette étape sera déterminante. Considéré comme l’un des grands espoirs du football argentin, il doit désormais accumuler les minutes pour confirmer son potentiel et revenir plus fort au Real Madrid.

La Fiorentina pourrait donc être le prochain chapitre de la carrière du jeune meneur de jeu, laissant les clubs français sur le côté dans ce dossier très convoité.