Ciblé par l’ASSE sur ce mercato estival, Camilo Mena (23 ans) pourrait se rapprocher des Verts. Un détail repéré sur les réseaux sociaux a en tout cas rapidement fait réagir les supporters stéphanois.

L’ASSE poursuit son travail de recrutement afin de renforcer l’effectif d’Ian Cathro avant le début de la saison. Parmi les profils étudiés par les dirigeants stéphanois figure notamment celui de Camilo Mena, ailier colombien évoluant au Lechia Gdańsk.

Un détail qui intrigue les supporters de l’ASSE

Auteur d’une saison remarquée en Pologne, le joueur de 23 ans semble correspondre à plusieurs critères recherchés par Kilmer Sports Ventures : un élément encore jeune, doté d’un potentiel de progression et susceptible de représenter une valeur marchande à moyen terme.Ces dernières heures, les supporters de l’ASSE ont toutefois repéré un indice inattendu sur Instagram. Alexandre Lousberg, responsable du scouting des Verts, suit désormais le compte de Camilo Mena.

Un simple abonnement sur les réseaux sociaux ne constitue évidemment pas une preuve de négociations ni même d’un accord imminent. Mais ce détail a suffi à relancer les spéculations autour de l’international colombien espoir. D’autant que les supporters stéphanois ont déjà observé une situation comparable lors du précédent mercato. Avant l’arrivée d’Aron Csongvai, Jules Fauvey, entraîneur adjoint et analyste vidéo de l’équipe réserve, suivait déjà le milieu hongrois sur Instagram.

Un précédent avec Csongvai à l’ASSE

Quelques semaines plus tard, Aron Csongvai s’engageait officiellement avec l’ASSE. De quoi alimenter aujourd’hui les théories autour de Camilo Mena, même si aucune confirmation ne permet pour l’instant d’établir un lien direct entre le suivi d’Alexandre Lousberg et une éventuelle opération. Le profil du Colombien reste néanmoins cohérent avec les besoins actuels des Verts. Capable d’évoluer sur les côtés et de créer des différences dans les un-contre-un, Mena pourrait apporter de la percussion et de la créativité à l’attaque stéphanoise.

Sous contrat avec le Lechia Gdańsk jusqu’en juin 2028, le joueur est estimé autour de 4 millions d’euros. L’ASSE devrait toutefois faire face à une concurrence importante, puisque les Glasgow Rangers et Palmeiras suivraient également sa situation. L’indice Instagram ne permet donc pas encore de parler d’une arrivée imminente. Mais après le précédent Csongvai, les supporters des Verts ont peut-être une bonne raison de surveiller de très près l’évolution du dossier Camilo Mena.