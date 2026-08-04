La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, l’arrivée de Charlie Cresswell au Stade Rennais, devrait entraîner quelques remous dans le vestiaire de Franck Haise.

Le Stade Rennais continue d’avancer à grands pas sur son mercato. Après avoir bouclé le dossier Charlie Cresswell, attendu pour renforcer l’axe de la défense bretonne, le club pourrait désormais devoir gérer les conséquences de cette arrivée sur son effectif.

Cresswell redistribue les cartes au Stade Rennais

Selon nos informations, deux défenseurs rennais sont aujourd’hui en quête d’une nouvelle destination : Lilian Brassier et Alidu Seidu. L’arrivée du défenseur anglais risque de densifier encore davantage la concurrence dans le secteur défensif. Dans ce contexte, certains joueurs pourraient voir leur temps de jeu se réduire et préférer anticiper leur avenir avant la fin du mercato.

Lilian Brassier, dont la situation a déjà suscité plusieurs interrogations, pourrait ainsi être concerné par ce vaste mouvement. Mais le cas d’Alidu Seidu pourrait également attirer l’attention de plusieurs clubs. Le défenseur ghanéen du Stade Rennais possède un profil particulièrement intéressant grâce à sa polyvalence. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, il peut offrir plusieurs solutions tactiques à un entraîneur.

L’OM déjà cité pour Seidu

La piste menant à Alidu Seidu avait déjà été évoquée du côté de l’OM. La semaine dernière, Mohamed Toubache-Ter avait estimé que le défenseur rennais était particulièrement compatible avec le projet olympien et avec les idées de Bruno Genesio. Cette déclaration prend désormais une nouvelle dimension. L’OM cherche notamment un latéral droit capable de venir concurrencer le titulaire tout en apportant de la polyvalence. Un profil correspondant à celui de Seidu. Le technicien marseillais connaît également très bien le joueur après leur passage commun au Stade Rennais. Cet historique pourrait constituer un avantage si les dirigeants olympiens décidaient de concrétiser leur intérêt.

À ce stade, aucun contact officiel entre l’OM et le Stade Rennais n’a été annoncé. Mais si Seidu cherche réellement une porte de sortie, son profil pourrait rapidement revenir sur le marché. L’arrivée de Charlie Cresswell pourrait donc provoquer un effet domino important en Bretagne. Entre Brassier et Seidu, le Stade Rennais pourrait encore enregistrer plusieurs mouvements défensifs avant la fermeture du mercato. Pour Marseille, la situation mérite d’être suivie de près : un joueur apprécié par Bruno Genesio pourrait soudainement devenir beaucoup plus accessible.