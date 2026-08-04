Intéressé par le profil d’Ismaël Ganiou (21 ans) au mercato, le Crystal Palace de Pierre Sage a été bien reçu par les dirigeants du RC Lens.

Le dossier a pris de l’ampleur ces derniers jours au RC Lens. À la recherche d’un défenseur central pour compenser le départ de Maxence Lacroix vers Chelsea, Crystal Palace a étudié plusieurs profils sur le marché. Parmi eux, celui d’Ismaëlo Ganiou, dont la montée en puissance sous les couleurs du RC Lens n’est pas passée inaperçue.

Le RC Lens ferme la porte pour Ganiou

Le jeune défenseur de 21 ans a notamment marqué les esprits durant la préparation estivale et confirmé son potentiel lors de la Como Cup. Une progression qui lui permet désormais de prétendre à un rôle majeur dans l’effectif des Sang et Or. Selon Jeunes Footeux, le RC Lens n’envisage pas de laisser partir Ismaëlo Ganiou cet été. Les dirigeants artésiens considèrent désormais le défenseur comme un titulaire en puissance et souhaitent construire avec lui.

La position du Racing serait donc très claire : Ganiou n’est pas à vendre, sauf en cas d’offre totalement exceptionnelle. Pour décourager les prétendants, le club artésien aurait même fixé un prix particulièrement élevé. Lens attendrait au moins 50 millions d’euros pour accepter d’ouvrir des discussions. Un montant qui illustre le changement de statut du jeune défenseur. Il y a encore quelques mois, Ganiou apparaissait comme un joueur prometteur en quête de temps de jeu. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des éléments susceptibles d’incarner l’avenir du RC Lens.

Crystal Palace très loin du compte

Le problème pour Crystal Palace est que son budget serait bien inférieur aux exigences lensoises. Les Eagles auraient prévu une enveloppe d’environ 25 millions d’euros pour recruter un défenseur central. L’écart entre les deux positions est donc considérable. Avec une demande fixée à près du double de son budget, le club anglais aurait rapidement compris que le dossier Ganiou était pratiquement impossible à conclure. Pierre Sage et ses dirigeants auraient ainsi décidé de mettre cette piste de côté pour se tourner vers d’autres opportunités.

Crystal Palace aurait notamment accéléré sur le dossier Axel Disasi. Le défenseur français traverse une période délicate à Chelsea et pourrait représenter une solution plus accessible pour les Eagles. Cette réorientation constitue une bonne nouvelle pour le RC Lens. Sauf retournement de situation ou offre totalement hors normes, Ismaëlo Ganiou devrait donc poursuivre son aventure dans l’Artois. Après avoir impressionné durant la préparation et confirmé son potentiel lors de la Como Cup, le défenseur de 21 ans semble désormais avoir une voie dégagée pour s’installer durablement dans l’équipe.