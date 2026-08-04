PSG Mercato : visite médicale programmée pour la troisième recrue !

La visite médicale de Maghnes Akliouche (AS Monaco) au PSG serait programmée pour cette semaine.

Après avoir recruté le jeune gardien de l’AC Milan Alessandro Longoni et bouclé le retour de Lucas Digne, le Paris Saint-Germain serait sur le point d’enregistrer une troisième recrue estivale avec Maghnes Akliouche. Selon les dernières informations, le club de la capitale aurait trouvé un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de l’ailier droit français, contre une indemnité estimée à 50 millions d’euros. Longtemps annoncé dans le viseur des dirigeants parisiens, le joueur de 24 ans s’apprêterait ainsi à franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le champion d’Europe en titre. Son arrivée permettrait au PSG de renforcer encore un peu plus son secteur offensif avec l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1.

Visite médicale cette semaine pour Akliouche au PSG !

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, l’international français devrait désormais passer sa visite médicale avec le PSG dans le courant de la semaine. Si aucun problème n’est détecté lors des examens médicaux, Maghnes Akliouche paraphera ensuite un contrat de cinq saisons avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2031. L’ancien Monégasque retrouverait alors plusieurs internationaux français au sein de l’effectif parisien et pourrait rapidement être intégré au groupe de Luis Enrique. Sauf improbable retournement de situation, son officialisation ne serait donc plus qu’une question de temps.