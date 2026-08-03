Le PSG annonce un partenariat pluriannuel avec un géant mondial qui fait fureur sur le marché.

Le PSG continue de renforcer sa puissance commerciale et son rayonnement international. Le club de la capitale a officialisé la signature d’un partenariat Premium avec Google, l’un des plus grands groupes technologiques au monde. Cette collaboration de longue durée va associer deux produits majeurs du géant américain à l’univers parisien.

Google Gemini devient l’Assistant IA officiel du PSG

Dans le cadre de cet accord, Google Gemini devient officiellement l’Assistant IA du PSG. Le partenariat doit permettre au club d’explorer de nouvelles façons de créer et de diffuser des contenus auprès de ses supporters à travers le monde. L’intelligence artificielle pourrait ainsi participer au développement de nouvelles expériences numériques et renforcer la capacité du PSG à produire des contenus innovants autour de ses équipes et de sa marque.

Google Pixel devient de son côté le Smartphone officiel du Paris Saint-Germain. La marque de téléphones du groupe américain sera donc directement associée aux activités du club jusqu’en 2029. Cette double arrivée confirme l’attractivité grandissante du PSG auprès des géants mondiaux de la technologie.

Le PSG veut continuer à innover

Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG, a expliqué les ambitions de cette nouvelle collaboration : « Ce partenariat avec Google s’inscrit pleinement dans notre volonté de travailler avec les entreprises les plus innovantes au monde. En associant leur expertise technologique à la puissance de la marque du Paris Saint-Germain, cette collaboration permettra d’explorer ensemble de nouvelles façons de créer, d’innover et d’exprimer notre identité parisienne grâce à des contenus déployés dans le monde entier. »

Au-delà d’un simple accord commercial, le PSG entend donc s’appuyer sur l’expertise technologique de Google pour développer de nouveaux formats et renforcer son influence internationale. Avec Google Gemini et Google Pixel à ses côtés jusqu’en 2029, le club parisien vient de frapper un nouveau grand coup hors des terrains.