La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le feuilleton Bradley Barcola (23 ans) continue d’animer le mercato du PSG. Liverpool serait prêt à passer à l’action avec une première proposition officielle.

Le PSG va devoir gérer un dossier sensible cet été. Courtisé par plusieurs cadors européens, Bradley Barcola reste dans le viseur de Liverpool, qui souhaite renforcer son secteur offensif avec l’ailier français. Selon PSG Inside Actus, les Reds devraient transmettre leur première offre officielle au début de la semaine.

Liverpool va tenter sa chance pour Barcola

Après plusieurs prises de renseignements, Liverpool aurait décidé d’accélérer. Le club anglais préparerait une première offensive pour tenter de convaincre le PSG de lâcher son international tricolore. Mais le montant annoncé pourrait rapidement poser problème. Les Reds ne devraient pas dépasser les 110 millions d’euros pour cette première proposition.

Du côté parisien, cette offre ne devrait pas changer la position des dirigeants. Le PSG n’aurait aucune intention de laisser partir Bradley Barcola aussi facilement. Le club de la capitale considère toujours son ailier comme un élément important du projet de Luis Enrique et ne serait prêt à discuter qu’en cas d’offre XXL.

Un bras de fer qui commence avec le PSG ?

Après avoir fixé un prix très élevé pour envisager un départ, Paris attendrait donc une proposition bien supérieure avant d’ouvrir réellement la porte. Avec Liverpool déterminé à avancer et le PSG décidé à conserver son joueur, le dossier pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons du mercato.

Barcola, arrivé en provenance de l’OL en 2023, sort d’une saison où il a confirmé son potentiel au plus haut niveau. Son explosivité, sa capacité à éliminer et sa marge de progression en font un profil très recherché sur le marché. Reste désormais à savoir si Liverpool reviendra avec une offre plus importante ou si cette première approche marquera le début d’un long bras de fer.