PSG, FC Barcelone : le Barça réclame 55 M€ et ouvre la porte !

Le Paris Saint-Germain avance dans le dossier Ferran Torres pour remplacer Gonçalo Ramos. Désireux de rejoindre la capitale, l’international espagnol ne sera pas retenu à tout prix par le FC Barcelone, qui a toutefois fixé une exigence élevée.

Ferran Torres veut rejoindre le PSG

Lancé à la recherche d’un nouvel attaquant après la vente de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG a érigé Ferran Torres en priorité. Selon les informations de Foot01, le Barcelonais a informé ses représentants de sa volonté de changer d’air et de signer à Paris.

Le joueur de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, aurait même demandé son transfert. Une démarche nécessaire puisque le Barça avait initialement adopté une position très ferme : sans demande de départ de l’attaquant, aucune vente n’était envisagée.

Le Barça ne surenchérira pas

Le champion d’Espagne aimerait encore proposer une prolongation à Ferran Torres en septembre, mais sans bouleverser sa grille salariale. Si l’ancien joueur de Manchester City maintient son choix, les Blaugrana seraient prêts à négocier son départ afin de financer l’arrivée d’un nouvel élément offensif.

Le Barça réclame 55 M€ pour Ferran Torres. Le club proposera une prolongation sans augmentation, mais ne surenchérira pas si l’attaquant préfère rejoindre le PSG. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083833046990557381

Une exigence à 55 M€ qui fait réfléchir Paris

Le FC Barcelone attendrait environ 55 M€, soit le montant de la valeur marchande actuelle de l’international espagnol. Reste à savoir si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi accepteront de payer cette somme pour un joueur à un an de la fin de son contrat. Le PSG veille désormais à ne plus surpayer ses recrues.

Paris doit néanmoins renforcer rapidement son secteur offensif après les départs de Ramos et de Lee, alors que ceux de Mbaye et de Barcola restent possibles. Le dossier demeure donc en très bonne voie, mais l’exigence barcelonaise sera au cœur des prochaines discussions.