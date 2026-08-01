PSG Mercato : Paris a bouclé un très gros coup à 50 millions d’euros !

Après plusieurs semaines de négociations avec le PSG, Randal Kolo Muani va s’engager définitivement avec la Juventus.

C’est désormais une affaire bouclée. Randal Kolo Muani va quitter définitivement le PSG pour rejoindre la Juventus. Après un accord de principe trouvé en début de semaine, les deux clubs ont finalisé les derniers détails d’une opération qui ne prendra finalement pas la forme d’un prêt avec obligation d’achat, mais d’un transfert sec.

Selon les informations confirmées par Fabrizio Romano, la Juventus versera 38 millions d’euros fixes, auxquels pourront s’ajouter 12 millions d’euros de bonus, portant le montant total de la transaction à 50 millions d’euros.

L’international français de 27 ans passera sa visite médicale ce dimanche et s’apprête à signer un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031. Sur le plan salarial, Kolo Muani percevra un salaire légèrement supérieur à 5 millions d’euros nets par saison, preuve de la confiance accordée par les dirigeants bianconeri.

La Juventus sécurise son numéro 9

Longtemps évoquée sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, l’opération a finalement été transformée en transfert définitif. Une évolution qui satisfait les deux clubs : la Juventus sécurise immédiatement son avant-centre, tandis que le PSG acte définitivement le départ d’un joueur qui n’entrait plus dans ses plans.

Les dirigeants turinois souhaitaient conclure rapidement ce dossier afin d’offrir à leur entraîneur un attaquant installé avant la reprise de la saison. Les négociations, parfois longues, ont finalement abouti à un accord total entre toutes les parties.

Un nouveau départ pour Kolo Muani

Arrivé au PSG avec de grandes attentes, Randal Kolo Muani va tenter de relancer sa carrière en Serie A sous les couleurs de la Juventus, après un premier passage déjà réussi. Le club italien mise sur les qualités de vitesse, de profondeur et de finition de l’international français pour renforcer son secteur offensif et retrouver les sommets du football européen.

Avec cette signature estimée jusqu’à 50 millions d’euros, la Juventus réalise l’un des mouvements les plus importants de son mercato estival et envoie un message fort à ses concurrents avant le début de la nouvelle saison.