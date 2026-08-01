Stade Rennais Mercato : la raison surprenante du montage XXL pour Charlie Cresswell

Le Stade Rennais a trouvé un accord avec le Toulouse FC pour Charlie Cresswell, mais le montage du transfert est loin d’être classique. Et il est stratégique.

Le dossier Charlie Cresswell a connu un nouveau tournant avec un accord trouvé entre le Toulouse FC et le Stade Rennais autour d’un montage financier particulier. D’après les informations évoquées par The Athletic et reprises par LesViolets.com, le défenseur anglais va rejoindre la Bretagne sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, avec une obligation d’achat fixée à 22,5 millions d’euros en 2027, plus 3 millions d’euros de bonus et un pourcentage à la revente pour le TFC.

Un montage pensé pour le mercato du Stade Rennais

Comme l’explique le site LesViolets.com, pour le Stade Rennais, cette formule présente un avantage évident : éviter de sortir immédiatement près de 25 millions d’euros sur un seul exercice comptable. Après une grosse dépense estivale et plusieurs mouvements importants, le club breton conserve ainsi davantage de marge financière tout en sécurisant l’arrivée d’un défenseur considéré comme prioritaire. Rennes avait déjà avancé sur le dossier Cresswell, identifié comme un renfort potentiel dans l’axe défensif.

Cette mécanique permet également au club de mieux gérer ses contraintes liées aux règles financières de l’UEFA. En répartissant l’investissement dans le temps, Rennes protège sa trésorerie et garde une capacité d’action sur d’autres dossiers du mercato.

Toulouse protège ses comptes et prépare l’avenir

Du côté du TFC, l’intérêt est différent mais tout aussi stratégique. Toulouse s’apprête à réaliser un mercato record avec plusieurs ventes importantes, et étaler l’opération Cresswell permettrait d’éviter de concentrer toutes les recettes sur une seule saison.

Le club haut-garonnais bénéficie tout de même d’une première rentrée immédiate avec le prêt payant, tout en conservant une perspective de revenus conséquents lors du déclenchement de l’achat obligatoire en 2027. Une manière de lisser les produits liés aux transferts et de garder une certaine stabilité financière.

Dans le cas de Charlie Cresswell, ce montage apparaît donc comme un compromis entre les ambitions rennaises et la stratégie économique toulousaine.