Stade Rennais : Rennes pousse jusqu’à 25 M€ et débloque enfin son gros dossier !

Après plusieurs semaines de négociations mouvementées, le Stade Rennais aurait trouvé un accord avec Toulouse pour Charlie Cresswell. Le club breton a consenti un gros effort financier pour attirer le défenseur anglais.

Un accord trouvé après de longues discussions

Le feuilleton Charlie Cresswell touche à sa fin. Selon Ouest-France, le Stade Rennais et le Toulouse FC sont parvenus vendredi soir à un accord pour le transfert du défenseur central de 23 ans. Quelques détails resteraient encore à régler avant sa venue en Bretagne, attendue la semaine prochaine.

Les discussions avaient pourtant connu un sérieux coup d’arrêt. Rennes ne souhaitait initialement pas dépasser les 20 M€, tandis que le TFC se montrait plus gourmand. Après les derniers rebondissements du dossier Cresswell, les dirigeants bretons ont finalement revu leur offre à la hausse.

Une opération bouclée autour de 25 M€

D’après les informations relayées par Foot01, l’opération devrait atteindre environ 25 M€. Un montant proche des exigences toulousaines et qui permettrait au club de la Ville rose de réaliser une très belle plus-value.

Recruté à Leeds en 2024 contre 4,5 M€, Charlie Cresswell sort de deux saisons pleines sous le maillot du TFC. L’ancien international Espoirs anglais, également surveillé par plusieurs formations de Premier League, n’a pas participé au match amical contre la Real Sociedad vendredi.

Accord entre Rennes et Toulouse pour Charlie Cresswell. Quelques détails restent à régler, mais le défenseur devrait arriver en Bretagne la semaine prochaine et devenir la septième recrue rennaise. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083447630865068177

Des départs désormais attendus à Rennes

Très attendu par Franck Haise, Cresswell doit renforcer un secteur défensif profondément remanié. Son arrivée serait la septième du mercato rennais et confirmerait les ambitions affichées par la direction cet été.

Le Stade Rennais va désormais devoir alléger son vestiaire. Nordan Mukiele et Lilian Brassier figureraient parmi les prochains candidats au départ dans la capitale bretonne.