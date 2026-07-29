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Stade Rennais Mercato : le départ d’un attaquant officialisé

Par William Tertrin - 29 Juil 2026, 19:40
Yassir Zabiri célébrant un but avec la sélection U20 du Maroc.

Arrivé au Stade Rennais cet hiver après son explosion au Mondial U20, Yassir Zabiri va poursuivre sa progression loin de la Bretagne.

Recruté par le Stade Rennais en provenance de Famalicão l’hiver dernier, Yassir Zabiri n’a pas réussi à s’imposer lors de ses premiers mois en Ligue 1. Malgré son statut de champion du monde U20 avec le Maroc, l’attaquant de 21 ans n’a disputé que six rencontres sous le maillot rennais, pour seulement 42 minutes de jeu.

Pour gagner du temps de jeu, le jeune international marocain est officiellement prêté au Racing Santander lors de la saison 2026-2027. Le club espagnol compte sur son profil offensif et son potentiel pour l’aider dans son objectif de maintien.

Arrivé avec de grandes attentes après un Mondial U20 réussi, Zabiri va donc tenter de retrouver du rythme en Espagne avant de revenir à Rennes avec davantage d’expérience.

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