PSG Mercato : gros coup dur pour une cible prioritaire de l’été

Le duel entre le PSG et la Juventus pour Zion Suzuki prend une nouvelle tournure.

Le PSG et la Juventus Turin sont engagés dans une bataille pour attirer Zion Suzuki, l’un des gardiens les plus suivis du marché. Mais selon les dernières informations relayées autour du dossier, l’international japonais aurait une préférence claire : rejoindre la Serie A et défendre les couleurs de la Juventus, selon Fabrizio Romano

Le PSG intéressé, mais sans garantie de titularisation

Cependant, comme le rapporte Foot Mercato, le club parisien avance bien sur le gardien, et des contacts ont eu lieu entre toutes les parties ces derniers jours. Les dirigeants parisiens imaginent un transfert, qui pourrait être suivi d’un prêt, tandis que la Juventus a déjà transmis une offre à Parme, mais celle-ci a été refusée.

Cependant, la situation sportive pourrait freiner l’opération. À Paris, Suzuki ne disposerait pas d’une place de titulaire garantie et devrait entrer dans une concurrence interne pour gagner du temps de jeu. Le projet parisien serait davantage basé sur la progression et la préparation du futur.

Un scénario qui ne correspondrait pas totalement aux ambitions du Japonais, désireux de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

La Juventus lui promet un rôle majeur

À Turin, la situation est différente. La Juventus cherche activement un nouveau gardien capable de devenir son numéro un et considère Zion Suzuki comme une option sérieuse, notamment en cas d’échec dans le dossier Emiliano Martínez.

Cette perspective aurait séduit le portier nippon : intégrer immédiatement un grand club européen avec un statut de titulaire représente une opportunité importante pour poursuivre son développement.

Pour la Juventus, miser sur Suzuki correspond aussi à une volonté de construire sur la durée. Âgé de seulement 23 ans, le gardien possède encore une importante marge de progression et représente un investissement stratégique.

Parme garde la main sur le dossier

Sous contrat avec Parme jusqu’en 2029, Zion Suzuki ne sera toutefois pas facile à arracher. Le club italien sait que son gardien attire plusieurs prétendants et espère obtenir une indemnité conséquente pour son départ.

Le PSG reste donc dans la course, mais la Juventus semble disposer d’un argument majeur : offrir au Japonais ce que Paris ne peut pas garantir aujourd’hui, une place de titulaire et un rôle central dans son projet sportif.

Le mercato des gardiens pourrait donc réserver un nouveau duel entre les deux clubs, avec un avantage qui semble actuellement pencher du côté turinois.