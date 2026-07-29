PSG : Monaco fait monter les enchères pour Akliouche !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain n’est toujours pas parvenu à convaincre l’AS Monaco de lui céder Maghnes Akliouche. Malgré un accord contractuel avec le joueur pour les cinq prochaines saisons, le club de la capitale vient de voir une nouvelle offre être repoussée par les dirigeants monégasques.

Une offre de 45 M€ refusée par Monaco

Maghnes Akliouche ne deviendra pas encore un joueur du PSG ce mercredi. Si les négociations entre le milieu offensif et le club parisien ont déjà permis d’aboutir à un accord contractuel portant sur cinq ans, les discussions avec l’AS Monaco sont beaucoup plus difficiles.

Selon les informations de L’Équipe, Paris aurait transmis une nouvelle proposition estimée à 45 millions d’euros. Une somme importante, mais toujours insuffisante aux yeux des dirigeants monégasques.

Le détail de l’offre, notamment la présence éventuelle de bonus, n’a pas filtré. Une chose est néanmoins certaine : l’ASM l’a repoussée et ne compte pas revoir ses exigences à la baisse.

L’ASM réclame toujours 50 M€

Depuis le début du mercato, Monaco réclame une indemnité de 50 millions d’euros pour accepter de laisser partir son international français. Le club de la Principauté considère Akliouche comme l’un de ses principaux actifs et souhaite récupérer le montant fixé.

Les cinq millions d’euros séparant les deux formations peuvent sembler relativement faibles au regard des moyens financiers du PSG. Mais Monaco reste inflexible et entend obtenir pleinement satisfaction.

Le gaucher de 24 ans a également marqué les esprits par ses performances contre l’équipe de Luis Enrique la saison dernière. Sa capacité à évoluer entre les lignes et à faire la différence dans les grands rendez-vous aurait définitivement convaincu les dirigeants parisiens.

Le PSG reste patient dans le dossier Akliouche

Ce nouveau refus ne signifie pas que le transfert est abandonné. Monaco aurait déjà repoussé plusieurs offensives du PSG au cours des dernières semaines, sans que le champion de France décide de se retirer du dossier.

Toujours en vacances, Maghnes Akliouche attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Paris se montrerait patient et resterait convaincu qu’une issue positive est possible.

Une incertitude subsiste néanmoins concernant cette offre de 45 millions d’euros. Il n’est pas encore clairement établi s’il s’agit de la quatrième proposition attendue depuis la fin de la semaine dernière ou d’une offre antérieure récemment refusée.

Akliouche désigné pour remplacer Lee Kang-in

Le PSG devrait rapidement revenir à la charge puisque Maghnes Akliouche demeure sa grande priorité pour remplacer Lee Kang-in. L’international sud-coréen est annoncé sur le départ et Luis Enrique souhaite récupérer un joueur créatif capable d’occuper plusieurs positions offensives.

Un accord à hauteur de 50 millions d’euros pourrait désormais permettre de débloquer définitivement l’opération. Paris n’est plus très loin des exigences monégasques, mais l’ASM ne compte visiblement faire aucun cadeau.

Après plusieurs propositions repoussées, le PSG va devoir réaliser un dernier effort pour offrir Akliouche à Luis Enrique.