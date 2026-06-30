PSG : Monaco réclame une fortune pour laisser partir Akliouche !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain avance déjà sur son mercato estival, et un nom revient avec insistance dans les bureaux de Luis Campos : Maghnès Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco ne cacherait plus son envie de rejoindre le PSG, mais le club de la capitale va devoir sortir le chéquier.

Car du côté de la Principauté, le message est clair : Akliouche ne partira pas à n’importe quel prix. Monaco espère récupérer environ 70 millions d’euros pour son joyau offensif.

Akliouche veut le PSG, Paris pousse en coulisses

En pleine Coupe du monde, le PSG continue de travailler sur plusieurs pistes offensives. Luis Campos avance notamment sur le dossier Yan Diomandé, mais le nom de Maghnès Akliouche est également tout en haut de la liste parisienne.

Le joueur de 24 ans sort d’une saison intéressante avec l’AS Monaco, avec 7 buts et 11 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances, ajoutées à sa présence avec l’équipe de France, auraient fini de convaincre Luis Enrique et Luis Campos.

Paris voit en lui un profil capable d’apporter de la créativité, de la qualité technique et une vraie polyvalence dans les zones offensives.

Monaco réclame 70 millions d’euros

Le problème, c’est que l’AS Monaco n’a aucune intention de brader son joueur. Malgré une valeur estimée autour de 50 millions d’euros sur les sites spécialisés, le club du Rocher espère monter jusqu’à 70 millions d’euros.

Un montant très élevé, mais Monaco sait que plusieurs clubs anglais ont déjà surveillé la situation. Liverpool s’était notamment renseigné au printemps, tandis que West Ham avait également regardé le dossier avant sa relégation en Championship.

Avec encore deux années de contrat, Akliouche reste en position de force. Et Monaco entend bien profiter de cet été pour réaliser une vente majeure.

Luis Campos face à un dossier qu’il connaît parfaitement

Le prix demandé rappelle forcément certaines grandes ventes réalisées par Monaco ces dernières années. Le club de la Principauté a construit une réputation très forte sur sa capacité à vendre ses meilleurs éléments au prix fort.

Luis Campos connaît d’ailleurs très bien la maison monégasque. C’est lui qui avait notamment participé à la vente de Kylian Mbappé au PSG pour 180 millions d’euros.

Une transaction à 70 millions d’euros permettrait à Maghnès Akliouche de figurer parmi les plus grosses ventes de l’histoire de l’AS Monaco. Monaco rêve clairement d’un nouveau gros coup.

Le PSG espère faire baisser la note

Le PSG ne devrait pas abandonner facilement, surtout si Akliouche pousse réellement pour rejoindre Paris. L’envie du joueur pourrait devenir un atout dans les négociations.

Mais Monaco a l’habitude des longues discussions et ne semble pas pressé de céder. Paris va donc devoir choisir : accepter de payer le prix fort ou tenter de faire durer les négociations pour obtenir une réduction.

Une chose est sûre, Akliouche est devenu l’un des dossiers chauds de l’été au PSG. Et Monaco compte bien faire monter les enchères.