Revue de presse : départ acté au RC Lens, un cadre du LOSC prêt à rester, transfert surprise au Stade Rennais ?

Voici la revue de presse en date du jeudi 28 mai 2026.

RC Lens : un départ officialisé

Sur ses réseaux sociaux, Adam Delplace (19 ans), gardien du RC Lens arrivé en 2018, a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. « Toute belle histoire a une fin. Après 8 ans au club, il est temps pour moi de prendre mon envol. J’ai tellement appris durant ces 8 années de travail, de sacrifices et de progressions constantes, que j’en serais éternellement reconnaissant. Pouvoir finir sur une année magique comme celle-ci, il n’y a rien de plus beau. J’aimerais remercier mes différents coéquipiers, coachs, staffs médicaux, dirigeants, et surtout mes entraîneurs des gardiens, à qui je dois tellement. Ce fut un plaisir. Fier d’être lensois Adam. »

LOSC : Meunier ouvert à une prolongation

Thomas Meunier a confirmé que son avenir au LOSC reste ouvert après un échange avec le président Olivier Létang. Selon ses propos, ce dernier lui a envoyé un message indiquant que « la porte restait ouverte » et qu’il était prêt à discuter d’une prolongation, ce à quoi le joueur a répondu qu’il fallait désormais « matérialiser son souhait » . Le latéral belge, en fin de contrat, insiste toutefois sur le fait qu’il prend son temps et reste ouvert à plusieurs options : « Je pourrais déjà m’engager avec l’un d’entre eux. Mais ce n’est pas l’idée » . Il ajoute aussi que son avenir se décidera sans précipitation : « Je fais toujours tout en dernière minute, et ça ne changera pas avec le choix d’un club ». Globalement, Meunier ne ferme pas la porte à Lille, tout en laissant toutes les possibilités ouvertes pour la suite de sa carrière.

Stade Rennais : Breel Embolo sur le départ ?

Breel Embolo, attaquant du Stade Rennais, pourrait envisager un départ surprise dès cet été, selon Ouest-France. Bien qu’il soit actuellement sous contrat avec Rennes, il resterait attentif à une opportunité intéressante, notamment en provenance du Golfe. Si une offre convaincante se présente, cela pourrait le pousser à quitter la Bretagne après seulement une saison.

OGC Nice : trois profils principaux étudiés pour le futur directeur sportif

L’OGC Nice prépare une vraie restructuration en interne pour nommer son futur directeur sportif, dans un contexte de fin de saison tendue et d’incertitudes sur le projet du club. Selon plusieurs sources concordantes, dont L’Équipe, trois profils principaux sont étudiés : Geoffrey Moncada, David Wantier et Bruno Cheyrou, ancien de l’OL. Le club envisage aussi une option interne ou de conseil avec un retour possible de Roger Ricort. L’objectif de cette future direction sportive sera clair : réduire la masse salariale, vendre plusieurs gros salaires et reconstruire un effectif compétitif dans un contexte économique et sportif incertain, notamment lié au maintien en Ligue 1 et à d’éventuels changements d’actionnariat.

AS Monaco : un nouveau coach après Pocognoli

L’AS Monaco se sépare de Sébastien Pocognoli après une 7e place en Ligue 1, malgré une qualification en Conference League. Le club prépare un nouveau cycle et a déjà trouvé son remplaçant. En effet, c’est Filipe Luís qui sera le prochain coach selon Fabrizio Romano, avec un accord jusqu’en 2028. Ex-joueur de l’Atlético Madrid, il arrive après des succès remarqués avec Flamengo, dont un doublé championnat–Copa Libertadores en 2025.

AJ Auxerre : les supporters à la rencontre du propriétaire

Une délégation des Ultras Auxerre se rend en Chine pour rencontrer le propriétaire de l’AJ Auxerre, James Zhou, comme le rapporte ICI Auxerre. Ce voyage de 48 heures à Pékin vise à échanger sur la situation du club dans un contexte tendu, notamment autour de l’avenir de l’entraîneur Christophe Pélissier et du directeur sportif David Wantier. Les supporters veulent faire entendre leurs positions, notamment leur soutien à Pélissier et leur opposition à certains choix de la direction.

Stade Brestois : Éric Roy au bord de la démission ?

Selon une info de Mohamed Toubache-Ter, Éric Roy pourrait envisager de quitter son poste à la tête du Stade Brestois 29. Malgré un contrat jusqu’en 2027 et un projet sportif qui suscite des tensions internes, aucune décision officielle n’a été prise. Le coach reste sous contrat, mais le flou persiste autour de son avenir, dans un contexte où les résultats récents et les discussions sur le projet du club alimentent les rumeurs.

OL : 4 profils clés ciblés, dont Jonathan David ?

Selon les informations du quotidien Le Progrès, l’OL prépare bien un été très actif avec un objectif clair : recruter 4 profils clés. L’OL cherche notamment : des latéraux, 1 à 2 milieux de terrain, et 1 à 2 joueurs offensifs. Parmi les pistes offensives, le nom de Jonathan David revient avec insistance. L’ancien buteur du LOSC est bien dans les radars lyonnais, mais le dossier est jugé complexe à cause de la forte concurrence et de ses exigences salariales élevées.

FC Metz : déjà une sanction pour le retour en Ligue 2

La commission de discipline de la LFP a sanctionné le FC Metz à la suite des incidents survenus lors du match contre Lorient (jets de fumigènes et interruptions de jeu). Le club écope d’une fermeture partielle pour un match ferme et un match avec sursis pour la tribune Ouest du stade Saint-Symphorien. Cette sanction sera bien purgée en Ligue 2 la saison prochaine, Metz ayant été relégué après sa saison en Ligue 1.