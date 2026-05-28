Le FC Barcelone a bouclé une recrue XXL, grosse annonce de Pérez au Real Madrid

Voici la revue de presse espagnole en date de ce jeudi 28 mai 2026.

SPORT : « GORDON SIGNE ! »

Anthony Gordon va devenir la première recrue de FC Barcelone pour la saison prochaine. Âgé de 25 ans et en provenance de Newcastle United, l’ailier anglais est sur le point de rejoindre la Catalogne dans les prochaines heures. Le transfert s’élève à 70 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 10 millions de bonus liés à diverses variables.

De son côté, le Real Madrid entre dans une période politique importante à l’approche de ses élections internes. Le président Florentino Pérez lance sa campagne en s’appuyant notamment sur l’affaire Negreira, qui continue d’alimenter les débats autour du football espagnol.

AS

La campagne pour la présidence du Real Madrid démarre sur fond de tensions et de déclarations fortes. Florentino Pérez a accusé l’ancien président Ramón Calderón d’entretenir des liens avec l’ex-international argentin Juan Román Riquelme, tout en continuant de s’appuyer sur le dossier de l’« affaire Negreira » pour structurer une partie de son discours politique. Dans son programme, le candidat a également fait une énorme annonce à destination des supporters : une réduction des cotisations des socios jusqu’à ce que le club remporte une nouvelle Ligue des champions.

Du côté de FC Barcelone, on évoqué aussi le recrutement d’Anthony Gordon chez AS. L’ailier de 25 ans en provenance de Newcastle United est attendu comme la première recrue majeure du club pour la saison prochaine. Cette opération pourrait avoir des répercussions sur la stratégie offensive du Barça, et notamment sur l’avenir de Marcus Rashford, dont la situation reste étroitement surveillée en interne.

MARCA

La campagne électorale pour la présidence du Real Madrid est officiellement lancée avec deux figures majeures en lice : Florentino Pérez et Juan Román Riquelme. Le président sortant a ouvert sa campagne par un message offensif à destination de ses adversaires : « Nous allons continuer à écrire l’histoire », a-t-il affirmé, tout en défendant son bilan et sa vision de continuité. De son côté, Riquelme souhaite impulser une orientation différente, en mettant en avant un projet de « club plus social », davantage tourné vers les socios et la proximité avec les supporters.

Le FC Barcelone a finalisé la signature d’Anthony Gordon. L’ailier anglais de Newcastle United devient ainsi la première recrue du club pour la saison prochaine. Une opération majeure pour le Barça, qui continue de renforcer son secteur offensif en vue du prochain exercice.

MUNDO DEPORTIVO : « GORDON, SIGNÉ ! »

Chez MD, on évoque aussi Anthony Gordon, qui va rejoindre le FC Barcelone dans le cadre d’une opération express. L’ailier anglais s’engage pour cinq saisons, pour un montant de 70 millions d’euros, assortis de 10 millions supplémentaires de variables liés aux performances et aux titres remportés. Le joueur doit arriver aujourd’hui à Barcelone avant de rejoindre lundi la sélection nationale anglaise afin de préparer la prochaine Coupe du Monde.

Enfin, la campagne électorale du Real Madrid se poursuit avec la présentation des projets des principaux candidats, Florentino Pérez et Juan Román Riquelme, qui entrent officiellement dans la phase de confrontation de leurs programmes respectifs.