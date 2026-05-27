S’il reste focalisé sur Julián Álvarez, le FC Barcelone creuse en parallèle la piste menant à un certain Anthony Gordon (Newcastle, 25 ans).

Le FC Barcelone continue d’activer plusieurs pistes offensives en parallèle de son dossier prioritaire Julian Álvarez. Et selon plusieurs échos en Espagne, une option plus surprenante gagne du terrain en interne : Anthony Gordon, ailier de Newcastle âgé de 25 ans. Une piste étudiée par Deco et la direction sportive, qui pourrait modifier l’équilibre offensif du Barça dès la saison prochaine.

Le FC Barcelone suit de près Gordon

Selon Mundo Deportivo, Anthony Gordon est apprécié pour son profil très direct et sa capacité à apporter de la profondeur sur le côté gauche. Une qualité jugée précieuse pour compléter l’attaque catalane. Le joueur anglais est décrit comme un ailier rapide, intense et capable de répéter les efforts, un profil qui correspond aux exigences du haut niveau européen actuel.

L’arrivée potentielle de Gordon aurait un impact immédiat sur la hiérarchie offensive. Raphinha, titulaire sur le côté droit mais régulièrement utilisé à gauche en fonction des besoins, pourrait se retrouver directement concerné par cette concurrence accrue. Selon certaines analyses internes relayées en Espagne, Gordon apporterait une alternative très forte dans son registre : « Son profil ferait beaucoup de bien : il va vite et ne s’arrête jamais de sprinter, c’est la parfaite alternative à Raphinha. Il permettrait d’apporter de la profondeur en attaque, tout en lançant le pressing en défense », estime la DataScout.

L’alternative idéale à Raphinha

Au-delà de Gordon, le FC Barcelone continue de travailler sur plusieurs profils offensifs de très haut niveau. Le club catalan garde notamment un œil sur Julian Álvarez, João Pedro ou encore Harry Kane pour le poste de numéro neuf, dans un contexte où le futur de Robert Lewandowski reste une question ouverte. L’arrivée d’un profil polyvalent comme Gordon permettrait donc de sécuriser plusieurs options offensives en même temps.

La direction sportive, menée par Deco, chercherait à accélérer sur ce type de profils afin de renforcer rapidement l’effectif et d’anticiper les changements à venir dans le secteur offensif. Si le dossier Anthony Gordon venait à se concrétiser, il pourrait profondément modifier la rotation offensive du Barça et installer une concurrence directe avec certains cadres actuels.