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FRANCE

FC Barcelone : coup de tonnerre, une légende claque la porte à la surprise générale ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 13:40
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Thiago Alcantara (FC Barcelone)

Ce vendredi, Hansi Flick vient de perdre un allié précieux dans les rangs du FC Barcelone.

Coup de tonnerre en interne au FC Barcelone. Alors que Hansi Flick a récemment prolongé son contrat et poursuit la construction de son projet sur le banc blaugrana, le club catalan va devoir faire face à un départ inattendu au sein de son staff technique. Selon Jijantes, Thiago Alcántara va quitter le FC Barcelone.

Thiago Alcántara va quitter le FC Barcelone ! 

L’ancien milieu de terrain du Barça, du Bayern Munich et de la sélection espagnole occupait depuis deux saisons un rôle important dans l’encadrement technique auprès de Hansi Flick. Son départ, motivé par des raisons personnelles, a été confirmé par l’entraîneur allemand lui-même en conférence de presse.

Flick n’a pas caché son émotion face à cette perte. « Il a un comportement exemplaire et il est formidable. Il m’a beaucoup aidé ici au Barça, et ces deux dernières années, il a été exceptionnel. Il va nous manquer, mais je comprends qu’il ait ses propres projets, a-t-il expliqué en conférence de presse. J’espère qu’il pourra revenir un jour, car nous avons besoin de personnes comme lui. »

Flick confirme avec émotion 

Un départ qui surprend forcément en interne, tant Thiago Alcántara s’était imposé comme un relais important du staff technique grâce à sa vision du jeu et son expérience du très haut niveau. Dans un contexte où Flick cherche à stabiliser son projet et à installer une nouvelle dynamique au FC Barcelone, cette perte représente un ajustement inattendu. 

Mais le technicien allemand a tenu à relativiser, saluant surtout le travail accompli par son ancien collaborateur et l’impact positif qu’il a eu sur le groupe. Le FC Barcelone doit désormais poursuivre sa restructuration en interne tout en préparant un mercato estival crucial.

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