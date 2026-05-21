L’OM a tenté à deux reprises de faire signer un jeune talent de Montpellier mais l’intérêt du PSG et du FC Barcelone ont fait exploser son prix.

L’OM a tenté un énorme pari sur l’un des plus grands espoirs du football français… mais le dossier est devenu quasiment inaccessible. Selon La Provence, le club phocéen a essayé à deux reprises de recruter le phénomène montpelliérain Laciné Megnan-Pavé, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

L’OM a tenté Megnan-Pavé

Passé professionnel à seulement 15 ans, le jeune crack attire déjà les regards de toute l’Europe. Et Marseille avait flairé le potentiel très tôt. Une première offensive aurait eu lieu il y a environ un an et demi. Mais à l’époque, le joueur était déjà protégé par un accord de non-sollicitation qui avait fermé la porte aux dirigeants marseillais. L’OM aurait pourtant relancé le dossier il y a quelques semaines dans l’espoir de revenir à la charge. Problème : entre-temps, la situation a totalement changé. La cote du joueur aurait désormais explosé autour de 6 millions d’euros, un montant devenu particulièrement difficile à assumer pour Marseille sur un profil aussi jeune.

Le PSG et le FC Barcelone ont dynamité le dossier

Surtout, plusieurs géants européens sont désormais présents sur le dossier. Le FC Barcelone, le PSG, Arsenal et le Bayern Munich suivraient tous attentivement l’évolution du prodige montpelliérain. Face à cette concurrence XXL, l’OM semble aujourd’hui distancé dans ce dossier qui ressemblait pourtant à un joli coup d’anticipation. Ce feuilleton confirme en tout cas une tendance de plus en plus forte : les très grands clubs européens accélèrent désormais très tôt sur les meilleurs talents français, faisant rapidement grimper les prix à des niveaux impressionnants.