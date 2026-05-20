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FRANCE

OM : grande annonce pour Christophe Galtier !

Par Bastien Aubert - 20 Mai 2026, 23:01
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Christophe Galtier, à sa sortie du tribunal de Nice en 2023.

Cité pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM, Christophe Galtier serait sur le point d’être libre.

Le dossier du futur entraîneur de l’OM continue d’agiter Marseille… et une nouvelle information pourrait totalement rebattre les cartes autour de Christophe Galtier. Cité parmi les profils étudiés pour succéder à Habib Beye sur le banc marseillais, l’ancien coach du PSG et du LOSC se rapprocherait désormais d’une liberté contractuelle. Selon plusieurs échos venus du Golfe, Christophe Galtier serait en effet sur le point de quitter son poste au sein du club saoudien de Neom, qui préparerait déjà l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Galtier bientôt libre ?

Une évolution importante pour l’OM. Car jusqu’ici, la situation contractuelle de Galtier représentait un frein potentiel dans ce dossier. En cas de départ officialisé dans les prochaines semaines, l’entraîneur français deviendrait alors beaucoup plus accessible pour les dirigeants olympiens. À Marseille, son profil continue de diviser mais possède aussi de solides soutiens en interne. Son expérience de la Ligue 1, sa gestion des grands vestiaires et sa capacité à construire des équipes compétitives restent particulièrement appréciées.

Un nouveau cycle à l’OM ?

Dans un contexte où Grégory Lorenzi est annoncé proche du poste de directeur sportif, plusieurs pistes sont étudiées pour lancer un nouveau cycle ambitieux à l’OM. Et le nom de Galtier pourrait rapidement reprendre de l’épaisseur si la situation se confirme du côté de Neom. Une chose est sûre : le mercato des entraîneurs commence sérieusement à s’emballer à Marseille.

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