Si Christophe Pélissier est dans les petits papiers du FC Nantes pour remplacer Vahid Halilhodzic, l’actuel coach de l’AJ Auxerre ne fait pas l’unanimité chez les supporters des Canaris.

Le mariage n’est même pas encore acté que le divorce semble déjà consommé. Alors que le nom de Christophe Pélissier revient avec insistance pour prendre la succession de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes, les supporters nantais ne sont clairement pas convaincus par cette piste. Et dans un contexte explosif après la relégation en Ligue 2, cela ressemble déjà à un énorme avertissement pour les dirigeants des Canaris.

Les supporters du FC Nantes disent non à Pélissier !

Ces derniers jours, le technicien de l’AJ Auxerre est apparu comme l’un des favoris pour reprendre le FCN. Plusieurs médias dont But! évoquent même une avancée concrète dans ce dossier, malgré la concurrence du Toulouse FC.

Mais du côté des supporters, la tendance est très claire. Un sondage lancé par But! demandait : « Christophe Pélissier serait-il le coach idéal pour le FC Nantes ? ». Et le résultat est sans appel : 60 % des votants ont répondu NON, contre seulement 40 % de OUI. Un vrai désaveu pour une piste pourtant jugée crédible en interne.

Les Kita attendus au tournant

Car malgré le travail reconnu de Christophe Pélissier à Auxerre, Amiens ou Lorient, une partie importante du public nantais ne semble pas croire au profil du technicien de 60 ans pour relancer un club traumatisé par sa descente. Il faut dire que le climat est devenu extrêmement tendu autour du FC Nantes.

La fin de saison a viré au chaos avec une Beaujoire en colère et une rupture totale entre une partie des supporters et la direction Kita. Dans ce contexte, chaque décision est scrutée de très près. Le futur entraîneur devra donc arriver avec une énorme pression sur les épaules. Et si Christophe Pélissier reste une option sérieuse, il sait désormais qu’il ne débarquerait pas en terrain conquis.