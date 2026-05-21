Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

C’est une très mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour le FC Nantes… et elle pourrait avoir de lourdes conséquences sur le prochain mercato estival des Canaris…

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde 2026. Sans surprise, la star de Liverpool Mohamed Salah sera bien présente, tout comme l’attaquant de Manchester City Omar Marmoush.

Mohamed privé de Coupe du Monde

Mais un absent fait énormément parler en Égypte : Mostafa Mohamed (28 ans). L’attaquant du FC Nantes n’a pas été retenu par les Pharaons, une décision qui ressemble à une véritable sanction sportive après une saison très compliquée sous le maillot nantais.

Auteur d’exercices irréguliers en Ligue 1 puis impliqué dans la relégation du club en Ligue 2, Mostafa Mohamed semble clairement avoir perdu du crédit aux yeux du sélectionneur égyptien. Et pour le FC Nantes, cette absence tombe au pire moment. Car le club espérait probablement profiter d’une éventuelle exposition internationale du joueur pour faciliter son départ cet été. Une Coupe du Monde offre souvent une vitrine exceptionnelle aux joueurs en quête de transfert.

Un départ compromis pour le FC Nantes ?

Sans cette visibilité planétaire, la situation devient beaucoup plus délicate pour les dirigeants nantais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Mostafa Mohamed dispose encore d’une valeur marchande estimée autour de 4 millions d’euros. Mais après une saison décevante et désormais sans compétition internationale majeure, sa cote risque de stagner, voire de diminuer. D’autant que les prétendants pourraient désormais attendre une baisse du prix réclamé par le FC Nantes avant de passer à l’action.

Selon les dernières tendances, la priorité de l’attaquant égyptien resterait malgré tout de poursuivre sa carrière en Europe malgré la relégation du FC Nantes en Ligue 2. Mais encore faudra-t-il trouver un club prêt à miser sur lui dans ces conditions. Pour les Canaris, ce dossier commence donc à devenir sensible. Car au-delà du sportif, le départ de Mostafa Mohamed pourrait aussi permettre d’alléger la masse salariale et de récupérer des liquidités importantes dans un contexte économique forcément plus compliqué après la descente. Et sans la vitrine de la Coupe du Monde, la mission s’annonce désormais beaucoup plus difficile.