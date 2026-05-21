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OM : Richard prépare un coup légendaire après Lorenzi, les supporters marseillais vont adorer ! 

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 12:00
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Stéphane Richard (OM)

Pas encore officiellement en poste, le nouveau président de l’OM Stéphane Richard revient d’un séjour fructueux en Côte d’Ivoire. 

Très actif en coulisses, Stéphane Richard continue de préparer son arrivée à la tête de l’OM avec une feuille de route très claire : sécuriser les dossiers économiques… tout en reconnectant le club phocéen avec son identité forte et ses figures historiques. Selon L’Équipe, le dirigeant de 64 ans revient justement d’un déplacement stratégique en Côte d’Ivoire. Un voyage loin d’être anodin.

Richard drague Drogba 

Richard s’est rendu à Abidjan afin d’avancer sur le partenariat entre l’OM et le ministère ivoirien du Tourisme autour du slogan « Sublime Côte d’Ivoire », lancé en 2023. L’objectif est désormais de prolonger cette collaboration pour trois années supplémentaires. « Ce partenariat nécessite un engagement important, confie Stéphane Richard. Je connais bien les responsables de ce pays, je les ai beaucoup fréquentés lors de mon passage à Orange. »

Une sortie qui montre déjà l’importance accordée par le futur président à la stabilité économique et au développement international du club. Mais ce voyage a surtout été marqué par une rencontre qui risque de faire énormément parler à Marseille. Toujours selon L’Équipe, Stéphane Richard a profité de son passage à Abidjan pour voir Didier Drogba. Et l’idée d’un rapprochement entre l’ancienne légende olympienne et le club est clairement évoquée. Une information qui pourrait immédiatement séduire les supporters marseillais.

« C’est un départ lancé »

Car depuis son départ, Drogba conserve une place totalement à part dans le cœur du Vélodrome. Son nom revient régulièrement dès qu’il est question de reconstruire une identité forte autour du club. Jusqu’ici, aucun retour concret n’avait réellement pris forme. Cette fois, le sujet semble au moins remis sur la table au plus haut niveau. Après avoir déjà avancé sur l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, Stéphane Richard semble donc vouloir bâtir un OM plus structuré… mais aussi plus connecté à son histoire et à ses symboles.

Le futur président se veut d’ailleurs très serein sur cette transition déjà bien amorcée. « C’est un départ lancé, un peu comme sur les relais en athlétisme ou dans certaines courses hippiques », a-t-il expliqué à L’Équipe depuis la Côte d’Ivoire. Une image qui résume parfaitement sa stratégie actuelle : prendre de l’avance avant même son installation officielle début juillet. Et si le dossier Drogba venait réellement à avancer dans les prochains mois, Stéphane Richard marquerait immédiatement un énorme point auprès des supporters olympiens.

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