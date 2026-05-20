Si Medhia Benatia a mis fin à son aventure à l’OM, un autre départ majeur est annoncé au sein du club phocéen.

Le chantier continue à l’OM. Après le départ de Medhi Benatia suite à la fin de saison, le club phocéen s’apprête déjà à tourner une nouvelle page en interne, avec un autre mouvement important dans l’organigramme.

L’OM perd son docteur

Si la situation sportive reste encore floue autour de l’avenir d’Habib Beye, l’OM est surtout en train de restructurer plusieurs secteurs du club en vue de la saison prochaine. Et un premier départ est désormais quasiment acté. Selon La Provence, le docteur Damien Monnet va quitter le club dans les prochains jours.

Un départ qui devrait se faire d’un commun accord avec la direction, pour des raisons personnelles. Arrivé seulement l’été dernier en provenance du LOSC, le médecin n’aura finalement passé qu’une seule saison à Marseille. Il avait remplacé Kamel Mjid, lui aussi resté en poste une durée très courte, illustrant une certaine instabilité dans le secteur médical du club ces dernières années.

Beye le prochain sur la liste ?

En parallèle, l’avenir d’Habib Beye reste toujours incertain. Malgré sa nomination en février dernier, l’entraîneur n’a pas réussi à relancer totalement la dynamique sportive de l’OM, qui termine la saison en dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Avec l’arrivée attendue de Grégory Lorenzi dans l’organigramme, la direction pourrait également procéder à d’autres ajustements dans les semaines à venir afin de redessiner un projet plus stable. À Marseille, l’intersaison s’annonce donc une nouvelle fois mouvementée, entre réorganisation interne et choix structurants pour l’avenir du club.