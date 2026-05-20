OM : les supporters soufflent à Lorenzi un joueur lancé par Habib Beye à Rennes !

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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato de l’Olympique de Marseille commence déjà à faire énormément parler. Alors que Grégory Lorenzi devrait prendre les commandes du nouveau projet sportif marseillais, certains supporters olympiens ont déjà une idée bien précise à lui souffler pour renforcer l’effectif.

Et cette piste mène directement au Stade Rennais avec le nom de Djaoui Cissé, un jeune milieu très apprécié… et qui avait été lancé par Habib Beye en Bretagne.

Djaoui Cissé commence à intriguer les supporters marseillais

Depuis plusieurs heures, le nom du milieu rennais circule fortement sur les réseaux sociaux du côté de Marseille.

Un supporter olympien a notamment lancé le débat avec un message qui a rapidement fait réagir :

« Je viens de voir que Djaoui Cissé a de grandes chances de quitter Rennes… Franchement, ce serait un énorme coup à tenter. »

À seulement 22 ans, le milieu ivoirien possède un profil particulièrement moderne qui intrigue une partie des supporters marseillais.

Selon les données publiées par Data’Scout, Djaoui Cissé se distingue notamment par son impact dans les duels défensifs, sa capacité à progresser balle au pied et son gros volume de dribbles.

Le rapport le présente comme un profil hybride entre un milieu box-to-box et un “mezzala”, capable d’apporter énormément dans les transitions offensives et défensives.

Un joueur lancé par Habib Beye à Rennes

Le dossier attire également l’attention pour une autre raison : Djaoui Cissé avait été l’un des joueurs mis en avant par Habib Beye lors de son passage au Stade Rennais.

L’ancien coach rennais croyait énormément dans le potentiel du joueur et avait largement participé à sa mise en lumière cette saison.

Même si Habib Beye ne devrait finalement pas poursuivre l’aventure à Marseille, certains supporters voient malgré tout dans ce profil une recrue capable de parfaitement correspondre aux besoins du futur projet olympien.

Avec son activité, son impact physique et sa capacité à casser des lignes, Djaoui Cissé pourrait représenter une option séduisante pour renforcer un milieu marseillais en reconstruction.

Mais le profil divise déjà chez les supporters

Comme souvent à Marseille, le débat est déjà lancé.

Si certains voient en lui un énorme pari pour l’avenir, d’autres restent beaucoup plus prudents concernant sa capacité à supporter le contexte marseillais.

« Pire idée pour vous selon moi, c’est quelqu’un de très très timide et je ne suis vraiment pas sûr qu’il puisse encaisser le contexte marseillais. »

Une réserve qui revient régulièrement autour des jeunes profils encore peu habitués à une pression médiatique aussi intense que celle de l’OM.

Car au-delà du talent, Marseille demande aussi une énorme force mentale.

Lorenzi bientôt face à ses premiers gros choix

Une chose paraît déjà certaine : Grégory Lorenzi sera attendu de très près sur ce mercato estival.

Et le nom de Djaoui Cissé pourrait rapidement revenir dans les discussions si Rennes ouvre réellement la porte à un départ.

Reste désormais à savoir si cette idée soufflée par les supporters séduira réellement les décideurs marseillais… ou si elle restera simplement un fantasme de mercato.