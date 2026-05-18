OM : une pépite marocaine affole déjà tous les compteurs à l’OM

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’Olympique de Marseille pourrait bien avoir réalisé un énorme coup presque passé sous les radars cet hiver. Arrivé discrètement à Marseille, Ziyad Baha impressionne déjà tout le monde au sein du centre de formation olympien.

Et au vu de ses débuts totalement affolants, l’OM peut déjà remercier Medhi Benatia d’avoir misé sur cette pépite marocaine de seulement 16 ans.

Des statistiques complètement folles à 16 ans

Depuis son arrivée à Marseille, Ziyad Baha enchaîne tout simplement les performances monstrueuses.

Le jeune avant-centre marocain a déjà trouvé le chemin des filets dans trois catégories différentes : U17, U19 et même en National 3… alors qu’il n’est né qu’en 2009.

En U17 Nationaux, ses chiffres donnent déjà le tournis : 12 buts en seulement 6 matches disputés comme titulaire.

Le phénomène marseillais s’est notamment offert :

un doublé contre Saint-Clément Montferrier,

un doublé contre l’Olympique Rovenain,

un triplé contre Villenave,

un doublé contre Toulouse,

un doublé contre le FC Nantes.

Mais surtout, un détail impressionne énormément à Marseille : chaque fois qu’il démarre une rencontre, il marque.

Il marque déjà aussi en U19 et en N3

Et Ziyad Baha ne s’arrête pas aux U17.

Surclassé avec les U19 Nationaux, le jeune Marocain a déjà inscrit un doublé face à Balma malgré seulement trois apparitions, dont deux entrées en jeu.

Encore plus impressionnant : il a également débloqué son compteur avec la réserve marseillaise en National 3.

Face à Seyssinet, il n’a eu besoin que de… deux minutes pour marquer son premier but.

Des débuts qui renforcent encore un peu plus l’immense enthousiasme autour de lui à l’OM.

🇲🇦 Le recrutement de Ziyad Baha (2009) par l'OM n'a pas été énormément mis en avant, mais les dirigeants marseillais ont réalisé une sacrée opération.



L'avant centre marocain, auteur de 17 buts en 29 sélections avec les sélections de jeunes du Maroc, s'est notamment illustré… pic.twitter.com/CMPXhwiCet — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 28, 2026

Benatia a flairé le très gros coup

Le recrutement de Ziyad Baha n’avait pas forcément fait énormément de bruit cet hiver. Pourtant, en interne, beaucoup considèrent déjà que Marseille a réalisé une énorme opération.

International marocain chez les jeunes, le crack offensif possède déjà des statistiques impressionnantes avec les sélections marocaines :

17 buts en 29 sélections,

4 buts lors de la Coupe du Monde U17,

4 buts pendant la CAN U17 remportée par le Maroc.

Des performances qui avaient déjà attiré énormément d’attention autour de lui.

Et forcément, difficile de ne pas voir la patte de Medhi Benatia dans ce dossier, lui qui garde une influence importante sur le marché marocain et les jeunes talents du pays.

Une situation compliquée au Betis avant son arrivée

Avant de rejoindre Marseille, Ziyad Baha évoluait du côté du Real Betis après des passages au FUS Rabat et à Malaga.

Né en Espagne, à Malaga, le jeune attaquant est d’ailleurs le fils de Nabil Baha, ancien international marocain qui l’a également entraîné chez les U17 marocains.

Mais malgré son énorme potentiel, sa situation s’était compliquée au Betis après son retour de Coupe du Monde U17. Le joueur avait notamment été rétrogradé et avait refusé une offre de contrat du club espagnol.

Une opportunité parfaitement exploitée par l’OM.

“Je voulais un projet à la hauteur de mes ambitions”

Au moment de sa signature à Marseille, Ziyad Baha avait déjà affiché de grandes ambitions.

« Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent (…) car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur. »

Quelques mois plus tard, difficile de dire que son choix était mauvais.

Car à seulement 16 ans, la nouvelle pépite marocaine commence déjà à faire énormément parler du côté de Marseille.