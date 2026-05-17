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OM – Stade Rennais (3-1) : les notes des Marseillais, qualifiés en Ligue Europa ! 

Par Bastien Aubert - 17 Mai 2026, 22:55
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L'OM en Ligue Europa

Pour sa dernière de la saison, l’OM a largement remporté sa finale devant le Stade Rennais (3-1) et disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Les notes des Marseillais.

Geronimo Rulli 6

Le gardien argentin s’est bien détendu devant Blas (23e) et a été sauvé par sa transversale sur une mine d’Al-Tamari (32e). Une sortie maladroite qui aurait pu coûter cher (38e). Rulli ne peut rien sur le but d’Esteban Lepaul (1-3, 84e) mais il aura largement fait le travail en repoussant deux dernières frappes rennaises (89e).

Timothy Weah 6

Quelle énergie ! Timothy Weah sauve une situation chaude de la tête (12e) et a été très en vue, notamment dans le secteur défensif. Solide dans les duels, il n’a pas compté ses efforts en se projetant au fil du match. Un match dans la lignée de sa bonne saison. Remplacé par Pavard (88e), conspué par le Vélodrome.

Leonardo Balerdi 7

Autoritaire devant Lepaul (16e), Leonardo Balerdi l’a encore été à plusieurs reprises sans se désagréger. Le geste juste. S’il avait eu cette constance toute la saison, l’OM aurait sans doute fini bien plus haut. 

Facundo Medina 7

Discret dans l’entame, Facundo Medina s’est révélé par la suite en sauvant les siens sur sa ligne (38e) et en sentant bien les coups défensifs. À ce niveau, l’OM pourrait bâtir avec lui la saison prochaine. Un patron.

Emerson Palmieri 5

Alerté par Paixao, le latéral gauche de l’OM vendange une énorme occasion mais se rattrape en déposant un centre sur Aubameyang (19e). Le remuant Al-Tamari lui aura fait mal sur son côté mais le Marseillais a su faire bloc.

Pierre-Emile Höjbjerg 6

Aux avant-postes, Pierre-Emile Höjbjerg croise bien sa frappe pour ouvrir le score d’emblée (3e). Le capitaine de l’OM n’a ensuite pas gagné tous ses duels mais a été utile pour casser le rythme rennais. Remplacé par Timber (82e).

Tochukwu Nnadi 5

Tochukwu Nnadi a fait du Tochukwu Nnadi : a gratté des ballons précieux dans sa zone et a joué propre, sans fioritures, même après avoir été touché et soigné à la demi-heure de jeu. Remplacé par Kamissoko (82e). 

Amine Gouiri 6

Idéalement placé sur une cagade du jeune Mathys Silistrie, l’attaquant algérien ne s’est pas loupé pour faire trembler les filets sur sa première opportunité (10e). Disponible, il s’est souvent proposé à la construction. Sans trop de réussite.

Pierre-Emerick Aubameyang 6

Pas assez prompt sur un centre d’Emerson, le Gabonais a  chauffé les gants du gardien rennais (35e) avant une chevauchée dans la surface. Il tombe encore sur un bon Sillistrie (46e) mais se fait enfin justice sur une louche bien sentie (3-0, 55e). 

Igor Paixao 5

Mordant, le Brésilien a allumé la première mèche (1e) puis une deuxième (8e). Il a constamment tenté de déborder et d’être dangereux. Remplacé par Arthur Vermeeren (72e).

Mason Greenwood 6

Une entame parfaite. Une passe décisive pour son premier ballon et des renversements de jeu bien sentis. En jambes, l’Anglais a fait mal aux Rennais par son talent pur.

Bastien Aubert, au Vélodrome

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