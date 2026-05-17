Le RC Lens étrille l’OL et le prive du podium, les Tops et les Flops du choc

Dans le choc de la 34ème journée de Ligue 1 au Groupama Stadium, l’OL n’a pas existé face à un RC Lens remanié et en démonstration (4-0). Les Sang et Or confortent leur deuxième place, Lyon (4ème) s’en tire à moindre mal et jouera les barrages pour la Ligue des Champions. L’analyse du match.

Les Tops :

Saïd (8) : en seulement 45 minutes sur le pré, l’ancien Toulousain a fait très mal dans son couloir face à une aile Maitland-Niles – Abner dépassée. Deux buts (20ème, 32ème) dont une frappe angle fermée sur laquelle Dominik Greif n’est pas exempt de tous reproches. Ménagé à la pause par Pierre Sage en vue de la finale de Coupe de France.

Thauvin (7) : chahuté par le Groupama Stadium, l’ancien Marseillais a répondu sur le pré avec la passe décisive du 3-0 pour Sotoca et un lob subtil pour le 4-0 (53ème). Un très grand match de sa part.

Haïdara (7) : face à un milieu lyonnais orphelin de Tyler Morton, l’ancien joueur du Red Bull s’est régalé, amenant de la projection et s’offrant même une passe décisive pour Wesley Saïd (32ème).

Bulatovic (7) : le Monténégrin faisait partie des choix forts de Pierre Sage sur ce match et il n’a pas déçu, s’offrant même sa 4ème passe décisive d’une ouverture laser pour Florian Thauvin (53ème).

Sotoca (7) : moins utilisé cette saison, le Narbonnais a encaissé en silence et ce match – peut-être son dernier en tant que titulaire au Racing – était la belle récompense de sa fin d’aventure. Il a fait mal au tandem Mata – Niakhaté, s’offrant même un but.

Les Flops :

Maitland-Niles (1) : à la ramasse depuis un mois, l’Anglais a eu des attitudes honteuses durant tout le premier acte, rendant fou Paulo Fonseca sur le second but de Wesley Saïd. Logiquement remplacé à la pause, il aurait dû être sorti du onze beaucoup plus tôt dans le sprint final…

Mata – Niakhaté (3) : l’axe des « tontons », si solide durant toute la saison, nous a crédité d’un naufrage collectif de grande ampleur : défaut d’alignements, duels perdus, retards sur les banderilles artésiennes…

Abner (3) : basculé milieu d’axe droit pour couvrir AMN, le Brésilien a vécu un calvaire lors du premier acte à l’image de son tacle raté qui amène le premier but lensois de Saïd (20ème). Un peu mieux en deuxième lorsqu’on l’a retrouvé dans une posture plus naturelle de latéral gauche.

Tolisso (3) : à l’instar des autres leaders aux abois, le capitaine lyonnais était complètement à côté de ses pompes lors du premier acte. Méconnaissable, il a un peu sorti la tête de l’eau en deuxième période.

Greif (3) : bien que très fiable durant toute la saison, le Slovaque s’est cette fois-ci fait transpercer en long, en large et en travers. Chaque frappe cadrée lensoise a quasiment fini au fond, y compris celle qui était angle fermé de Wesley Saïd.

L'ambiance pendant l'hymne et les tifos hommage à Fleury Di Nallo #OLRCL pic.twitter.com/zZj2w9sg7K — But! OL (@But_Lyon) May 17, 2026

Les notes du match :

OL : Greif (3) – Maitland-Niles (1, puis Hateboer (46ème, 5)), Mata (3), Niakhaté (3), Kluivert (4, puis Yaremchuk (46ème, 5)) – Abner (3), Mangala (4, puis Nuamah (71ème)), Tolisso (3) – Endrick (5, puis M.Fofana (71ème)), Sulc (4), A.Moreira (5,5).

RC Lens : Gorgelin (6) – Celik (6), M.Sarr (6, puis Udol (46ème, 6)), Antonio (non noté, puis Ganiou (39ème, 6) – Abdulhamid (6), Haidara (7, puis Sima (61ème)), Bulatovic (7), Masuaku (6) – Thauvin (7, puis Thomasson (61ème)), Saïd (8, puis Aguilar (46ème, 6)) – Sotoca (7)