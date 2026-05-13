OL, OM, Stade Rennais : Lyon exclu de la Ligue des Champions ? Le verdict a fuité !

L’OL devrait normalement échapper à une expulsion de toutes compétitions européennes la saison prochaine.

Le média britannique The Telegraph a annoncé ce mercredi que l’Olympique Lyonnais risquerait l’exclusion de toute Coupe d’Europe la saison prochaine en raison du non-respect d’un accord conclu avec l’UEFA l’été dernier. Une situation qui pourrait profiter à l’Olympique de Marseille ou au Stade Rennais. Actuellement sixièmes et cinquièmes de Ligue 1, les Marseillais ou les Rennais pourraient en effet récupérer une place pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions si l’OL venait réellement à être exclu de toute compétition européenne la saison prochaine.

Pas de sanction pour Lyon ?

Mais selon RMC Sport, il serait finalement peu probable que l’Olympique Lyonnais soit sanctionné par l’UEFA d’une exclusion de toute Coupe d’Europe la saison prochaine. « La décision d’exclure un club d’une Coupe d’Europe est toutefois très rare. Ce n’est pas dans les habitudes de l’UEFA, d’où le fait que la prudence soit de mise au regard de ces révélations. D’autant plus quand on connaît le contexte du club lyonnais qui se remet du passage de son ancien dirigeant. L’instance prendra également en compte la baisse des droits TV en France et de l’importance quasi-vitale pour certains clubs de se qualifier pour les compétitions européennes », expliquent nos confrères.

Une tendance qui ne devrait pas ravir les supporters de l’OM, qui avaient soudainement repris espoir de voir leur club se qualifier pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions.