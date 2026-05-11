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PSG, OM, RC Lens, ASSE, OL : le palmarès complet des Trophées UNFP 2026

Par William Tertrin - 11 Mai 2026, 23:00
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Les Trophées UNFP 2026 ont une nouvelle fois récompensé les talents de Ligue 1 et Ligue 2. Du PSG au RC Lens en passant par l’ASSE et l’OM, plusieurs clubs se sont illustrés lors de cette cérémonie qui distingue les meilleurs joueurs, entraîneurs et révélations de la saison.

Ce lundi soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2026, Désiré Doué, joueur du PSG et déjà lauréat l’an passé, a conservé le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 pour la deuxième saison consécutive. Une récompense logique pour un joueur désormais installé dans la rotation parisienne et qui a franchi le cap symbolique des 100 matchs avec le club de la capitale.

De son côté, le trophée du plus beau but de la saison est revenu à Ousmane Dembélé, auteur d’une réalisation magistrale face au LOSC Lille. Un geste qui vient compléter une saison individuelle déjà très riche pour l’ailier parisien. Le Ballon d’Or 2025 a également glané le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, comme l’année dernière, avec 10 buts et 6 passes décisives.

Robin Risser et Pierre Sage sacrés au RC Lens

Le RC Lens est également à l’honneur avec Robin Risser, 21 ans, élu meilleur gardien de Ligue 1. Le portier lensois s’impose parmi une concurrence relevée et confirme sa progression dans l’élite, devenant l’un des jeunes gardiens les plus prometteurs du championnat.

Toujours à Lens, Pierre Sage, entraîneur du Racing, est élu meilleur coach de Ligue 1. Il devance notamment Luis Enrique (PSG) grâce à une saison solide et un projet de jeu cohérent qui a permis aux Sang et Or de s’installer à la 2e place du classement.

Davitashvili récompensé en Ligue 2

En Ligue 2, le trophée de meilleur joueur revient au milieu offensif de l’ASSE, Zuriko Davitashvili. Le Géorgien a été l’un des grands artisans de la saison des Verts, multipliant les performances décisives et confirmant son statut de leader technique (14 buts et 5 passes décisives en L2).

Une équipe type avec 5 Parisiens et 4 Lensois

Pour finir, l’équipe type de Ligue 1 illustre la domination du PSG avec 5 représentants, pour 4 Lensois, 1 Lyonnais et 1 Marseillais : Risser (Lens) – Hakimi (PSG), Sarr (Lens), Pacho (PSG), Mendes (PSG) – Tolisso (OL), Vitinha (PSG), Sangaré (Lens) – Thauvin (Lens), Dembélé (PSG), Greenwood (OM).

Le palmarès complet des Trophées UNFP 2026

  • Meilleur joueur de Ligue 1: Ousmane Dembélé (PSG)
  • Meilleur espoir de Ligue 1: Désiré Doué (PSG, contre Lille)
  • Meilleur gardien de Ligue 1: Robin Risser (Lens)
  • Meilleur entraîneur de Ligue 1: Pierre Sage (Lens)
  • But de l’année en Ligue 1: Ousmane Dembélé (PSG)
  • Équipe type de Ligue 1: Risser – Hakimi, Sarr, Pacho, Mendes – Tolisso, Vitinha, Sangaré – Thauvin, Dembélé, Greenwood
  • Meilleur joueur de Ligue 2: Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne)
  • Meilleur gardien de Ligue 2: Quentin Braat (Rodez)
  • Meilleur entraîneur de Ligue 2: Stéphane Dumont (Troyes)
  • But de l’année en Ligue 2: Dame Gueye (Le Mans, contre Clermont)
  • Équipe type de Ligue 2: Braat – Georges, Monfray, A.Koné, Jean-Lambert – Adeline, Bardeli, Mille – Davitashvili, Bentayeb, Versini
  • Meilleure joueuse d’Arkema Première Ligue: Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
  • Meilleure espoir d’Arkema Première Ligue: Justine Rouquet (Montpellier)
  • Meilleure gardienne d’Arkema Première Ligue: Mylène Chavas (Paris FC)
  • Équipe type d’Arkema Première Ligue: Chavas – Ndongala, Mbock, Renard, Karchaoui – Bethi, Yohannes, Dumorney – Chawinga, Mateo, Heuchter
  • Meilleur arbitre central de Ligue 1: Jérôme Brisard
  • Meilleur arbitre assistant de Ligue 1: Huseyin Ocak
  • Meilleur arbitre central de Ligue 2: Alexandre Perreau-Niel
  • Meilleur arbitre assistant de Ligue 2: Frédéric Hebrard
  • Meilleur joueur français évoluant à l’étranger: Michael Olise (Bayern)
  • Joueur citoyen: Didier Drogba

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