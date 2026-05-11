ASSE : Kilmer Sports vise un gardien très convoité en Europe

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 25.20€ pour 10€

= 25.40€ pour 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne prépare déjà activement son mercato estival… et un chantier semble désormais totalement prioritaire : le poste de gardien de but.

Malgré la prolongation récente de Gautier Larsonneur, les dirigeants stéphanois souhaitent renforcer la concurrence dans les cages. Et un nom commence sérieusement à circuler du côté du Forez : celui de Nikolas Polster, jeune portier autrichien du Wolfsberger AC.

Un profil prometteur qui attire déjà plusieurs clubs européens.

Nikolas Polster, le nouveau nom qui agite le mercato stéphanois

À seulement 23 ans, Nikolas Polster est en train de se faire un vrai nom en Bundesliga autrichienne.

Le gardien du Wolfsberger AC sort d’une saison particulièrement solide :

29 matchs disputés,

8 clean sheets,

titulaire dans 94% des rencontres possibles,

un taux d’arrêt sur penalty de 25%.

Grand (1m89), puissant et déjà expérimenté malgré son jeune âge, Polster coche plusieurs cases importantes recherchées par l’ASSE.

Formé au Rapid Vienne puis passé par le LASK, le gardien autrichien possède encore une énorme marge de progression.

L’ASSE veut mettre Larsonneur sous pression

Même si Gautier Larsonneur reste aujourd’hui le numéro un dans l’esprit du club, Saint-Étienne souhaite clairement densifier ce poste stratégique.

Que les Verts évoluent en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, les dirigeants veulent éviter de dépendre d’un seul gardien.

Le profil de Polster plaît notamment pour :

sa régularité,

son potentiel de progression,

son expérience comme titulaire,

et sa capacité à s’imposer dans les duels.

L’idée serait donc d’amener une vraie concurrence dans les cages stéphanoises tout en préparant potentiellement l’avenir.

Un transfert déjà compliqué pour les Verts ?

Mais le dossier s’annonce loin d’être simple.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Wolfsberger, Nikolas Polster est aujourd’hui valorisé autour de 2 millions d’euros. Un montant encore accessible pour Saint-Étienne… mais qui pourrait rapidement grimper.

Car plusieurs clubs très attractifs seraient également sur le coup.

Brighton, Brentford, Wolverhampton… la grosse concurrence anglaise

Selon les informations relayées par le Daily Mail Sport, Wolverhampton, Brighton, Brentford et même le Celtic Glasgow suivraient également le portier autrichien.

Autant dire que l’ASSE devra sortir un énorme argument sportif pour espérer convaincre le joueur.

Face à des clubs de Premier League ou au Celtic, Saint-Étienne part évidemment avec un désavantage financier important.

Mais les Verts pourraient miser sur un projet clair :

du temps de jeu rapidement,

une place importante dans l’effectif,

et la possibilité de devenir un élément central du futur projet stéphanois.

Un pari intelligent pour l’avenir ?

Malgré la concurrence, cette piste reste particulièrement cohérente pour l’ASSE.

Nikolas Polster n’est pas encore une star européenne inaccessible. Il représente surtout un gardien moderne, en pleine progression, capable de franchir un cap dans les prochaines années.

Et dans un marché où les jeunes gardiens deviennent de plus en plus chers, Saint-Étienne pourrait tenter un joli coup avant une éventuelle explosion de sa valeur.

Une chose semble désormais certaine : les Verts veulent recruter un nouveau gardien cet été.

Et le dossier Polster pourrait rapidement devenir l’un des premiers gros chantiers du mercato stéphanois.