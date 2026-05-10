Alors que l’ASSE est encore loin d’avoir validé sa montée en Ligue 1, le club forézien a été confronté à un trou dans sa trésorerie.

C’est un constat lourd, presque accablant, qui relance le débat sur la gestion passée de l’ASSE. Dans Temps additionnel, Bernard Caïazzo est revenu sans filtre sur plusieurs années de gestion sportive du club, entre 2016 et 2022, et dresse un bilan particulièrement sévère. L’ancien président de l’ASSE estime que les erreurs de recrutement et les défaillances du scouting ont coûté très cher au club forézien.

Un manque à gagner colossal

Selon Caiazzo, les mauvais choix réalisés sur le marché des transferts auraient entraîné un manque à gagner estimé à plus de 70 millions d’euros. Une somme considérable pour un club de Ligue 1/Ligue 2, qui illustre les difficultés structurelles rencontrées par l’ASSE sur plusieurs saisons. Caïazzo est particulièrement critique sur le fonctionnement du recrutement : « Les services de scouting n’ont pas été à la hauteur », affirme-t-il. Il pointe également un enchaînement de décisions sportives jugées insuffisantes, qui auraient fragilisé durablement le projet stéphanois.

Dans son analyse, l’ancien dirigeant souligne que seules les ventes issues du centre de formation ont permis de compenser partiellement ces pertes. Des joueurs comme William Saliba ou Wesley Fofana sont cités comme des exemples de réussite économique, mais insuffisants pour équilibrer l’ensemble du modèle. Pour le reste, Caïazzo évoque un « gros point noir » dans la stratégie globale du club.

Kilmer appelé à reconstruire

Cette sortie intervient alors que la nouvelle direction, portée par Kilmer Sports Ventures, tente justement de restructurer en profondeur le secteur sportif. L’objectif est clair : éviter la répétition des erreurs du passé et professionnaliser davantage le recrutement. Caïazzo salue d’ailleurs l’arrivée d’une nouvelle organisation du scouting et d’un réseau plus international, qu’il juge indispensable pour relancer durablement le club.

Malgré ce constat sévère, l’ancien président estime que l’ASSE dispose désormais de moyens plus solides pour se reconstruire. Il évoque notamment la capacité financière des nouveaux propriétaires à accompagner le projet sur le long terme. Mais il prévient aussi : la reconstruction ne sera pas immédiate et passera forcément par des étapes difficiles. Une chose est sûre : ce bilan met en lumière l’ampleur du chantier qui attend encore l’ASSE, entre ambitions sportives et nécessité de réparer les erreurs du passé.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2