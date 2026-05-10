Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Chatuté durant la seconde partie de saison au Stade de Reims, l’ancien stoppeur du FC Nantes Nicolas Pallois (38 ans) a annoncé son départ.

C’est une page importante qui se tourne pour Nicolas Pallois. Passé par le FC Nantes, puis relancé du côté du Stade de Reims, le défenseur central de 38 ans a officialisé son départ. Et le vétéran n’a visiblement aucune intention de raccrocher.

Une annonce sobre mais forte

Sur ses réseaux sociaux, Nicolas Pallois a publié un message simple, mais lourd de sens : « Une Aventure Se Termine » Une formule concise qui officialise la fin de son passage rémois, sans plus de précisions sur les raisons exactes de cette séparation. Mais derrière cette sobriété, un message est clairement passé : l’ancien Nantais veut continuer.

Selon ses propres termes, le défenseur central serait pleinement motivé à poursuivre sa carrière et se sentirait encore capable de relever un nouveau challenge. À 38 ans, Pallois conserve une vraie cote dans le football français grâce à son expérience, son leadership et son impact dans un vestiaire.

Son profil pourrait séduire plusieurs clubs, notamment :

des formations ambitieuses de Ligue 2 cherchant un cadre expérimenté

des clubs de Ligue 1 en quête d’un défenseur d’appoint fiable

des projets à l’étranger misant sur son vécu

Un profil toujours recherché

Malgré son âge, Nicolas Pallois reste respecté pour sa rigueur défensive, son caractère et sa capacité à encadrer les jeunes. Dans un marché où l’expérience reste précieuse, il pourrait rapidement trouver une nouvelle opportunité.

L’ancien pilier du FC Nantes n’a pas encore dévoilé sa future destination, mais son message laisse peu de place au doute : l’histoire n’est pas terminée. Et son prochain défi pourrait bien surprendre plus d’un observateur.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)