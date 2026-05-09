FC Nantes : Abline prend très cher après son raté contre le RC Lens, sa compagne aussi !

Après la défaite du FC Nantes sur la pelouse du RC Lens, un message très personnel publié par la compagne de Matthis Abline a circulé sur les réseaux sociaux.

La défaite du FC Nantes à Lens (1-0) a laissé des traces, comme souvent dans les moments difficiles d’une saison compliquée marquée par une descente. Dans ce contexte tendu, Matthis Abline s’est retrouvé une nouvelle fois au cœur des discussions, lui qui incarne pourtant l’un des rares éléments offensifs capables de créer du danger dans une équipe en difficulté. Pourtant, c’est bien lui qui a manqué une énorme occasion à la 76e en frappant sur le poteau, au lieu de servir idéalement Ganago.

Abline défendu par sa compagne

Très critiqué pour cette action, Abline a été soutenu par sa compagne via un message publié sur Instagram qui a retenu l’attention. Un texte long, intime, où elle prend clairement la défense de l’attaquant de 23 ans.

Elle y rappelle d’abord son investissement depuis plusieurs saisons : les efforts constants, les matchs disputés malgré la fatigue ou des pépins physiques, et une implication jamais remise en cause en interne. L’idée centrale est simple : un match ne peut pas résumer une saison, encore moins porter seul la responsabilité d’un résultat collectif.

Abline va rapporter un gros chèque au FCN

Dans son message, elle insiste sur un point souvent oublié dans les analyses à chaud : la dimension collective du football. Une occasion manquée, une défaite ou une mauvaise série ne peuvent pas être imputées à un seul joueur, encore moins à un attaquant régulièrement exposé aux critiques.

Un message largement critiqué par beaucoup de supporters nantais sur X :

« Mes respects Madame Abline mais faut savoir se taire. Perso j’applaudis pas mon facteur quand il m’amène le courrier. Il fait juste son métier en fait. » « Palmarès d’Abline cette saison d’après madame : « il n’a raté aucun entraînement cette saison » » « Ptdr je crois rêver, « Tu as toujours tout donné » l’amour rend aveugle » « La comparaison n’est plus valable. La distribution du courrier est dorénavant la dernière chose qu’on demande de faire à un facteur »

Matthis Abline, malgré une saison irrégulière, reste l’un des joueurs offensifs les plus utilisés et les plus dangereux du FC Nantes, avec 8 buts et 6 passes décisives. Il devrait bel et bien quitter le club cet été et rapporter un gros chèque au FCN.

Le message de Madame Abline

« Mon amour, ne laisse personne te faire croire que tu es responsable de tout ça. Les gens oublient trop vite tout ce que tu as donné pour ce club depuis 3 ans. Ils oublient les sacrifices, les entraînements jamais ratés, les moments où tu as joué légèrement blessé, fatigué, sous pression, sans jamais abandonner. Oui, tu as raté une occasion. Mais un match, une saison, une descente, ça ne repose pas sur une seule action ni sur un seul joueur. C’est juste plus facile de pointer du doigt un attaquant. Moi je vois surtout quelqu’un qui s’est toujours battu pour ce maillot, qui a tout donné jusqu’au bout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu as fait de très grands matchs, tu as apporté beaucoup à cette équipe, et personne ne pourra enlever ça. Je suis fière de toi, peu importe ce que les autres disent. Et ceux qui te critiquent aujourd’hui ne savent pas la moitié de ce que tu portes depuis des années ».