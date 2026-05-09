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FRANCE

OM Mercato : le nom de Riyad Mahrez refait surface, sa réponse est déjà connue

Par William Tertrin - 9 Mai 2026, 11:30
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Une rumeur vient d’associer le nom de Riyad Mahrez à l’OM, et la réponse de l’international algérien est déjà connue…

Le nom de Riyad Mahrez continue d’animer le mercato européen. Selon les informations relayées par Africafoot, l’international algérien, actuellement sous contrat avec Al-Ahli en Arabie saoudite, ferait l’objet d’un intérêt de l’OM ainsi que du club turc de Fenerbahçe SK.

Mahrez toujours en grande forme

Ces rumeurs interviennent alors que l’ancien joueur de Manchester City reste un profil très attractif sur le marché. Technicien reconnu, décisif dans les grands rendez-vous et encore performant malgré son âge (35 ans, 8 buts et 13 passes dé cette saison), Mahrez attire logiquement l’attention de plusieurs clubs européens à la recherche d’expérience et de créativité sur les ailes.

Mais du côté d’Al-Ahli, le message est clair : aucun départ n’est envisagé. Le club saoudien, engagé dans un projet de long terme, considère l’ailier algérien comme un élément central de son dispositif. La direction préparerait même une revalorisation des avantages financiers du joueur afin de le convaincre de poursuivre l’aventure et d’écarter toute tentative de départ.

Mahrez déjà chaud pour rejoindre l’OM ?

Sous contrat jusqu’en 2027, Mahrez demeure donc solidement ancré dans le projet saoudien, malgré les sollicitations extérieures. Une position qui complique sérieusement les ambitions de l’OM, toujours en quête de renforts offensifs de haut niveau pour franchir un cap en Ligue 1 et en Europe. Il faut dire que Mahrez nourrit un très grand amour pour Marseille.

En juillet dernier, il déclarait pour L’Équipe : « Depuis que je suis petit, j’ai toujours eu envie de jouer à Marseille. C’était mon rêve. J’étais un amoureux de l’OM. Tous les joueurs qui sont passés : Drogba, Niang, Nasri, Ribéry… Mon rêve était de jouer au Vélodrome en Ligue 1. Mon parcours a été tout autre… ». Sa réponse pour une éventuelle signature ne fait donc pas vraiment de doutes…

Pour l’heure, aucune négociation officielle n’aurait abouti entre les parties, et le dossier semble davantage relever de la surveillance que d’une avancée concrète. Mais dans un mercato toujours imprévisible, le nom de Mahrez continue d’alimenter les discussions sur la Canebière. Un dossier à suivre de près, même si Al-Ahli semble déterminé à verrouiller sa star algérienne.

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