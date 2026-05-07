OM : la mise au vert encore prolongée, fin de saison pour deux Marseillais !

Alors que l’OM aurait prolongé la mise au vert avant le déplacement sur la pelouse du Le Havre AC, le club phocéen a annoncé ce vendredi que Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré ne rejoueraient plus d’ici la fin de saison.

Instaurée depuis le début de la semaine par Habib Beye et les dirigeants de l’Olympique de Marseille après la lourde défaite face au FC Nantes, la mise au vert se poursuit à la Commanderie. Dans un contexte particulièrement tendu autour du club phocéen, le staff marseillais aurait choisi de prolonger cette mesure jusqu’à vendredi afin de remobiliser le groupe avant le déplacement crucial sur la pelouse du Havre. Selon RMC Sport, les joueurs continueraient donc de dormir au centre d’entraînement dans l’espoir de recréer une dynamique positive pour cette fin de saison.

Saison terminée pour Aguerd et Traoré !

Par ailleurs, l’OM a officialisé ce vendredi les fins de saison de Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré. « L’Olympique de Marseille informe ce jour que le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale. Nayef Aguerd va rejoindre le Maroc afin de poursuivre son protocole de rééducation en collaboration avec le staff médical de son équipe nationale. De son côté, Hamed Traoré se rendra en Finlande où il sera pris en charge par un spécialiste dans les pathologies des adducteurs en vue d’une intervention chirurgicale. Le club reste en étroite coordination avec les différents staffs médicaux concernés et souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble de ses joueurs en soins », a annoncé l’actuel septième de Ligue 1 dans un communiqué médical.