Ulcéré par le manque d’investissement de ses joueurs à l’entraînement de l’OM, Habib Beye a écourté la séance du jour.

La tension est montée d’un cran à la Commanderie. Alors que l’OM traverse une fin de saison particulièrement agitée, un nouvel épisode vient illustrer le climat pesant qui règne actuellement autour du club marseillais. Cette fois, c’est Habib Beye qui aurait totalement perdu patience lors de l’entraînement du jour.

Selon La Minute OM, l’entraîneur olympien aurait écourté la séance après avoir été profondément agacé par l’attitude et l’investissement affichés par ses joueurs. « Ambiance tendue à la Commanderie. Habib Beye a écourté la séance d’entraînement ce matin. Très agacé par la séance proposée par ses joueurs, au point de quitter le terrain furieux et de filer directement au vestiaire », indique la source.

Beye écourte l’entraînement, Greenwood visé !

Au cœur des tensions, un nom revient avec insistance : Mason Greenwood. Toujours selon la même source, l’attaquant anglais serait particulièrement dans le viseur du coach de l’OM, qui n’apprécierait pas son rendement actuel ni son implication dans cette période compliquée. Une situation qui confirme le malaise autour de Greenwood ces dernières semaines. Déjà en difficulté sportivement avec une série inquiétante sans but, le joueur de 24 ans se retrouve désormais exposé en interne dans un contexte où les tensions semblent grandissantes.

Pour Habib Beye, ce coup de colère traduit aussi une inquiétude plus large concernant la fin de saison de son équipe. Entre manque de résultats, pression autour du vestiaire et interrogations sur plusieurs cadres, l’OM donne l’image d’un groupe sous forte tension à l’approche des derniers rendez-vous.

Le climat risque désormais d’être scruté de très près dans les prochains jours, notamment autour du cas Greenwood, dont l’avenir au club apparaît de plus en plus incertain avant le mercato estival.