Buteur prolifique du Stade Rennais, Martin Terrier voit depuis l’Allemagne l’éclosion de son successeur en Bretagne.

Le Stade Rennais tient peut-être l’un des attaquants les plus efficaces de son histoire récente. Avec encore une performance décisive à Lyon (1 but et 1 passe décisive), Estéban Lepaul continue d’affoler les compteurs et d’impressionner par sa régularité.

Lepaul se rapproche de Terrier

L’attaquant de 26 ans affiche désormais une moyenne impressionnante d’une action décisive toutes les 109 minutes, avec un total de 18 buts et 5 passes décisives cette saison.cUn rythme qui place le joueur dans une catégorie très rare. Selon les données disponibles depuis 1994, aucun joueur du Stade Rennais n’a fait mieux en termes d’efficacité combinée buts-passes décisives sur une saison.

Dans le sprint final, Lepaul se rapproche aussi d’un record symbolique au club. Avec désormais 19 réalisations toutes compétitions confondues, il s’approche du meilleur total du XXIe siècle au SRFC, détenu par Martin Terrier lors de la saison 2021/2022 avec 21 buts. Une performance qui n’est pas anodine dans un club où les attaquants marquants restent rares à ce niveau de constance.

Le facteur X d’Haise dans le sprint final

Terrier avait marqué une saison de référence, et Lepaul semble désormais en position de venir titiller ce statut dans les derniers matchs de l’exercice. Pour Franck Haise, arrivé avec l’objectif de structurer un projet offensif plus efficace, ce rendement tombe au meilleur moment. L’attaquant rennais incarne une forme de régularité précieuse dans une équipe qui cherche à s’installer durablement dans la course aux places européennes.

Au-delà des chiffres, c’est surtout l’impact global du joueur qui impressionne : capacité à finir les actions, mais aussi à participer au jeu et à créer des différences dans les moments clés. S’il maintient ce rythme sur les deux derniers matchs de la saison, Estéban Lepaul pourrait non seulement battre son record personnel, mais aussi entrer dans une catégorie très fermée au Stade Rennais. De quoi faire naître une vraie comparaison avec les meilleurs attaquants récents du club.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)