Si un retour d’Albert Gronbaek était fans les plans du Stade Rennais au mercato, Hambourg pourrait en décider autrement.

Le dossier Albert Grønbæk pourrait totalement échapper au Stade Rennais. Alors que le club breton préparait en coulisses un possible retour du milieu offensif danois pour renforcer l’effectif de Franck Haise cet été, une nouvelle tendance venue d’Allemagne pourrait tout changer. Prêté à Hambourg avec une option d’achat estimée à environ 5 millions d’euros, le joueur de 24 ans semble désormais s’éloigner de Rennes.

Selon L’Équipe, le club allemand envisage sérieusement de conserver le joueur au-delà de son prêt. Une option qui n’était pas initialement considérée comme acquise, mais qui prend de plus en plus de poids au fil des performances du Danois. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Bodo/Glimt pour environ 12 millions d’euros (hors bonus), Albert Grønbæk n’a jamais réellement trouvé sa place à Rennes. Entre blessures, prêts successifs et difficultés d’adaptation, son passage en Bretagne s’est rapidement compliqué.

Grønbæk commence à carburer en Bundesliga

Prêté tour à tour à Southampton, au Genoa, puis à Hambourg depuis janvier, le milieu offensif a enfin retrouvé un peu de continuité en Allemagne. Et ses récents performances commencent à convaincre. Ce week-end encore, il s’est illustré en étant décisif lors de la victoire de Hambourg à Francfort (2-1), avec un but et une passe décisive. Un signal fort envoyé au club allemand, actuellement 12e de Bundesliga, qui verrait d’un bon œil la possibilité de le conserver définitivement.

D’après les informations du quotidien Bild, Hambourg étudierait sérieusement la possibilité de négocier le montant de l’option d’achat afin de sécuriser le joueur sur le long terme. Pour l’heure, aucune discussion formelle n’a encore été engagée entre les différentes parties, mais la tendance semble clairement évoluer dans ce sens.

Changement de cap au Stade Rennais ?

Pour le Stade Rennais, cette situation change totalement la donne. Le club breton envisageait initialement un retour du joueur dans son effectif pour la saison prochaine, dans l’idée de relancer un talent encore sous contrat. Mais si Hambourg décide de lever l’option ou de renégocier un transfert, Rennes pourrait perdre définitivement la main sur un joueur pourtant encore sous contrat longue durée. Arrivé avec de fortes attentes, Grønbæk n’a jamais réussi à confirmer son potentiel en Ligue 1.

Aujourd’hui, son avenir semble davantage s’écrire en Allemagne, où il retrouve progressivement du rythme et de la confiance. Un scénario qui illustre parfaitement les difficultés du mercato rennais ces derniers mois, entre paris sportifs, prêts multiples et gestion d’effectif encore instable. Pour Franck Haise, ce dossier représente un cas concret des incertitudes qui entourent encore la construction de son futur groupe.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)