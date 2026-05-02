Stade Rennais Mercato : Haise privé de ses retrouvailles avec un chouchou du RC Lens cet été ?

Alors que le Stade Rennais avait été cité parmi les prétendants pour ramener Loïs Openda en France, l’ancien du RC Lens pourrait se diriger vers un club assez étonnant.

Le mercato estival s’agite déjà autour de Loïs Openda, l’attaquant international belge actuellement prêté à la Juventus par le RB Leipzig. Selon plusieurs sources anglaises, dont Sport Witness, Coventry City, club de Championship, a initié des premiers contacts avec l’entourage du joueur pour explorer un prêt avec option d’achat.

Une information qui relance un dossier déjà très chaud sur le marché européen, alors que le Stade Rennais de Franck Haise s’était positionné dans le dossier.

Coventry passe à l’action

Arrivé à la Juventus dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Openda vit une saison difficile en Serie A. L’ancien buteur du RC Lens et du RB Leipzig n’a pas réussi à s’imposer dans le système turinois, avec un rendement très faible : seulement 2 buts en 34 matchs. Un bilan en dessous des attentes qui pousse la Juventus à envisager une sortie dès cet été.

Coventry City, qui sera en Premier League la saison prochaine et en quête d’un renfort offensif majeur, aurait donc été l’un des premiers clubs à se positionner concrètement. Le club anglais étudie un prêt avec option d’achat utilisée dans plusieurs dossiers récents du club italien. Une piste assez étonnante pour un joueur comme Openda qui devrait quitter définitivement le projet turinois cet été, après une adaptation ratée en Serie A.

Le Stade Rennais distancé ?

Mais Coventry n’est pas seul sur le dossier. En France, le Stade Rennais surveille de très près la situation du buteur belge. Selon des informations relayées ces dernières semaines, le club breton avait déjà manifesté un intérêt pour Openda, notamment pour renforcer son secteur offensif en cas de départs majeurs.

Rennes, habitué à recruter des profils rapides et techniques en attaque, voit en Openda un joueur capable de s’intégrer dans un projet de transition rapide en Ligue 1. Le profil de l’ancien Lensois reste très apprécié en France, où il avait explosé à Lens avant son départ vers l’Allemagne, avec la possibilité de retrouver Franck Haise. Mais Coventry pourrait bien passer devant le SRFC…

Un été décisif pour Openda

Entre un retour en Bundesliga, un rebond en Premier League ou un retour en Ligue 1, plusieurs options s’offrent désormais à l’attaquant belge.

Une chose est sûre : son avenir à la Juventus est quasiment terminé, et la bataille pour le récupérer est déjà lancée.