RC Lens : la nouvelle vie de Loïs Openda, qui marche sur les traces de Cristiano Ronaldo

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Ancien attaquant du RC Lens et désormais à la Juventus, Loïs Openda vit une saison compliquée, mais profite tout de même en-dehors des terrains.

En difficulté sur le terrain cette saison, Loïs Openda a trouvé un certain réconfort en dehors des pelouses. L’attaquant belge, actuellement prêté à la Juventus, vient en effet d’emménager dans une luxueuse villa à Turin… autrefois occupée par la légende portugaise Cristiano Ronaldo.

Une villa mythique à Turin

Selon plusieurs médias italiens, le nouvel attaquant de la Vieille Dame a choisi de s’installer dans une prestigieuse propriété située dans le quartier de Gran Madre, l’un des secteurs les plus huppés de Turin. Cette villa d’environ 1000 m², avec un vaste jardin d’environ 300 m², a été rendue célèbre lors du passage de CR7 à la Juventus entre 2018 et 2021.

La résidence se distingue par son niveau de confort exceptionnel :

quatre étages habitables

un spa avec sauna et hammam

une piscine intérieure

plusieurs appartements indépendants

une salle à manger et un grand salon

un garage avec ascenseur intérieur

Protégée par des haies et un système de sécurité renforcé, la propriété offre également une vue panoramique sur la ville depuis les collines turinoises.

Un nouveau départ pour l’attaquant belge

Les supporters du RC Lens n’oublieront certainement pas Loïs Openda, considéré comme l’un des attaquants belges les plus prometteurs de sa génération, et auteur d’une saison XXL en 2022-2023 quand le RCL a terminé 2e de Ligue 1. Avec 21 buts en 42 matchs, « Tchoupi », de son surnom, a marqué le club à sa manière. Preuve de son attachement au club, il avait offert de nombreux maillots à ses anciens supporters à l’issue du match amical entre Lens et Leipzig en août dernier à Bollaert (2-1).

Cependant, son adaptation à Turin reste compliquée. L’attaquant ne totalise que deux buts cette saison et peine à s’imposer dans la hiérarchie offensive du club.

Un avenir toujours incertain à la Juventus

Malgré ce choix de résidence prestigieuse, l’avenir d’Openda à Turin reste flou. La Juventus devrait lever une option d’achat importante à l’issue de la saison, mais le club pourrait ensuite envisager un prêt afin de lui permettre de retrouver du temps de jeu ailleurs. L’OM avait même été évoqué il y a quelques semaines.

Une chose est certaine : même si sa saison sportive est compliquée, l’international belge profite désormais d’un cadre de vie digne des plus grandes stars du football mondial.