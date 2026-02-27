OM Mercato : un gros départ se confirme, Marseille veut se consoler avec un ancien du RC Lens

Si l’avenir de Jeffrey de Lange pourrait s’écrire loin de l’OM cet été, les dirigeants marseillais auraient des vues sur un ancien du RC Lens qui a flambé.

Alors que l’OM s’apprête à disputer le match le plus important de sa saison ce dimanche soir face à l’OL dans l’Olympico, ça s’agite déjà en coulisses pour le mercato. En effet, le premier dossier chaud concerne Jeffrey de Lange, le gardien de 27 ans habituel remplaçant de Geronimo Rulli. Selon le média Voetbal International, les dirigeants olympiens voient l’avenir avec le Néerlandais, et souhaiteraient même lui offrir une prolongation de contrat.

Ça se confirme pour Loïs Openda

Cependant, de Lange ne serait pas forcément chaud à l’idée de poursuivre l’aventure étant donné son statut. Malgré son contrat jusqu’en 2027 et ses 9 matchs disputés sous le maillot de l’OM, de Lange voudra peut-être tenter une nouvelle expérience dans un club qui l’accueillera comme numéro 1. Dès lors, un départ cet été se confirme de plus en plus pour de Lange, qui reste tout de même un élément fort du groupe malgré son rôle. Ce n’est pas pour rien qu’il a été amené à remplacer Rulli quelques fois lorsque ce dernier revenait de sélection par exemple.

Au niveau des arrivées pour l’été prochain, le compte X ActuOlympien reprend le média Blasting News qui évoque que l’OM suivrait de près la situation de l’attaquant de Juventus, Loïs Openda. Une éventualité déjà évoquée sur notre site le 23 février dernier. L’ancien du RC Lens, où il a flambé avec 21 buts en 42 matchs, pourrait quitter l’Italie cet été, et l’OM le verrait comme un renfort potentiel et pourrait entamer des négociations concrètes. Côté prix, la Juve valorise son joueur entre 30 et 35 millions d’euros. Un gros montant pour un attaquant qui n’a marqué que 2 petits buts en 32 matchs cette saison. Affaire à suivre…