OM Mercato : Trois joueurs de la Juventus dans le viseur pour l’été ?

Par Louis Chrestian - 23 Fév 2026, 13:40
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’Olympique de Marseille prépare activement son mercato estival. Et selon plusieurs échos, le club phocéen surveillerait de près une situation particulière… du côté de la Juventus FC.

Trois joueurs offensifs, tous passés par la Ligue 1 avant de rejoindre Turin, pourraient voir leur avenir s’assombrir en Italie. Une opportunité que l’OM pourrait tenter d’exploiter.

Jonathan David, seul rescapé du trio ?

À l’inverse, Jonathan David, autre ancien du LOSC, semble mieux intégré dans la dynamique collective.

Plus constant, plus impliqué dans le jeu, il affiche des statistiques en progression et une vraie capacité à s’adapter aux exigences tactiques. En interne, son profil rassure davantage.

Sauf offre exceptionnelle, il pourrait être le seul des trois anciens pensionnaires de Ligue 1 à s’inscrire durablement dans le projet turinois.

Zhegrova, un talent en difficulté à Turin

Autre dossier suivi : Edon Zhegrova. L’ancien ailier du LOSC, désormais propriété de la Juventus, peine à convaincre en Serie A.

Temps de jeu limité, rendement offensif insuffisant… Turin pourrait envisager une porte de sortie. L’OM, en quête de percussion sur les ailes, observerait attentivement la situation.

Un prêt avec option d’achat pourrait représenter une formule idéale pour Marseille.

Openda, le profil explosif surveillé

Enfin, Lois Openda, lui aussi sous contrat avec la Juventus après son explosion au RC Lens, pourrait être concerné par un éventuel remaniement offensif.

Moins décisif qu’attendu en Italie, son profil de buteur rapide et agressif dans la profondeur correspond aux standards recherchés par l’OM.

Là encore, tout dépendra de la stratégie turinoise et du montage financier possible.

Une opportunité de marché pour l’OM ?

Si la Juventus décide réellement d’ouvrir la porte à un ou plusieurs de ces profils, l’Olympique de Marseille pourrait tenter un coup intelligent.

Jonathan David et Edon Zhegrova apparaissent comme les pistes les plus attractives, mais Openda reste une alternative sérieuse.

Rien n’est encore acté, mais une chose est sûre : Marseille garde un œil attentif sur la situation turinoise.

