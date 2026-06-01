LOSC, OM : Létang balance sur le départ de Genesio

Présent ce lundi en conférence de presse en marge de la présentation de Davide Ancelotti, le président du LOSC, Olivier Létang, s’est lâché sur le départ de Bruno Genesio.

Après deux saisons passées au LOSC, Bruno Genesio a décidé, d’un commun accord avec le club nordiste, de quitter son poste d’entraîneur cet été. Alors que l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais devrait prendre la direction de l’Olympique de Marseille, Olivier Létang est revenu sur son départ à l’occasion de la présentation officielle de Davide Ancelotti, nommé pour lui succéder.

« On était quelque part peut-être arrivé à la fin de quelque chose »

Tout en remerciant Bruno Genesio pour son travail durant ces deux années dans le Nord, le président des Dogues a expliqué que le club avait besoin d’insuffler une nouvelle dynamique sur son banc. « Avec Bruno Genesio, on a passé deux années extraordinaires. Avec une dernière année qui a été dure, difficile, éprouvante sur le plan professionnel et personnel, je ne vais pas revenir sur ce qui s’est passé pour Bruno les cinq ou six derniers mois. J’avais ouvert la porte au mois de janvier, puisque j’avais dit en interview au Figaro que je souhaitais que Bruno soit notre entraîneur au mois d’août. Et puis, il s’est passé un petit peu de temps. On est parti sur une autre tendance. Même avec l’euphorie de la fin de saison et de se qualifier pour la Ligue des champions, j’ai pensé que c’était probablement le meilleur choix pour nous et de garder en souvenir ces deux années », a-t-il confié ce lundi en conférence de presse.

« Je le dis aussi très souvent, c’est dur de gagner des matchs. C’est de plus en plus dur de gagner des matchs au haut niveau. Il faut une énergie de fou, de malade, tous les jours, que l’on donne, que l’on met dedans. C’était probablement aussi finir sur une très bonne note. Je n’aime pas parler de fin de cycle, mais on était quelque part peut-être arrivé à la fin de quelque chose et de repartir avec quelque chose de différent », a poursuivi le dirigeant lillois.