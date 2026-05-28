LOSC : le nom du remplaçant de Bruno Genesio est connu !

À la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Bruno Genesio, le LOSC a trouvé son homme.

Le LOSC tient visiblement son nouvel entraîneur. Alors que le départ de Bruno Genesio a été acté ces derniers jours, les dirigeants lillois auraient choisi de miser sur Davide Ancelotti pour prendre la succession du technicien français sur le banc nordiste. Comme le confirme Marca ce jeudi, le fils de Carlo Ancelotti est tout proche de devenir le nouveau coach des Dogues.

À 36 ans, Davide Ancelotti s’apprête ainsi à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Longtemps considéré comme l’ombre de son père, l’Italien a accumulé de l’expérience au sein des plus grands clubs européens : le Real Madrid, le Bayern Munich, Naples ou encore Everton. Il accompagnait également Carlo Ancelotti avec la sélection du Brésil ces derniers mois.

Une officialisation imminente ?

Le technicien italien connaît déjà bien le football français pour avoir travaillé au Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013, période durant laquelle son père dirigeait le club de la capitale. Un détail qui pourrait faciliter son adaptation à la Ligue 1, d’autant qu’il maîtrise parfaitement le français.

Après une première expérience en tant qu’entraîneur principal à Botafogo, Davide Ancelotti semble désormais prêt à voler de ses propres ailes en Europe. Lille représenterait un défi de taille, avec un effectif compétitif et une qualification pour la prochaine Ligue des champions grâce à une belle troisième place en championnat.

Du côté du LOSC, Olivier Létang souhaitait miser sur un profil jeune, moderne et capable de poursuivre le développement du projet sportif lillois. D’après plusieurs médias, l’ancien adjoint du Real Madrid était devenu la priorité du président nordiste devant d’autres pistes comme Thiago Motta. L’officialisation pourrait désormais intervenir dans les prochains jours, tout en sachant qu’Olivier Létang tiendra une conférence de presse lundi prochain à 14h…