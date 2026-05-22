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RC Lens, LOSC Mercato : les deux clubs s’arrachent un nom qui résonne au FC Barcelone et à l’OL

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 17:30
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Melayro Bogarde à Linz

Déjà courtisé par l’OL au mercato hivernal, Melayro Bogarde (Linz, 23 ans) le serai également par le RC Lens et le LOSC.

Le mercato pourrait très vite opposer deux rivaux historiques. Le RC Lens et le LOSC surveillent de près la situation de Melayro Bogarde, milieu de terrain néerlandais du LASK Linz, également suivi par plusieurs clubs européens dont l’OL.

Melayro Bogarde très suivi au mercato 

À seulement 23 ans, le joueur commence à se faire un nom en Autriche grâce à des performances solides au milieu de terrain, où il occupe principalement un rôle de sentinelle. Formé à Feyenoord puis passé par Hoffenheim, le neveu de Winston Bogarde – ancien joueur du FC Barcelone – s’est imposé comme un élément clé du LASK, avec un profil complet qui attire de plus en plus de recruteurs. Solide dans les duels, propre à la relance et capable de jouer simple sous pression, il correspond parfaitement aux profils recherchés par les clubs de Ligue 1 en quête de stabilité au milieu.

La Ligue s’affole 

Selon le journaliste Lorenzo Lepore, l’Olympique Lyonnais suit le joueur depuis plusieurs mois. Mais la concurrence s’est rapidement intensifiée. D’après le site Jeunes Footeux, le RC Lens, le LOSC et même le RC Strasbourg seraient désormais positionnés sur le dossier. Un trio de clubs ambitieux, chacun avec ses propres besoins dans l’entrejeu et une volonté commune de miser sur des joueurs à fort potentiel de progression. Sous contrat jusqu’en 2028, Bogarde est estimé à environ 6 millions d’euros par le LASK Linz, avec une marge de négociation possible autour de 4 millions selon certaines sources.

Un joli coup pour le RC Lens ?

Un prix jugé abordable pour un joueur de ce profil, ce qui explique l’intérêt grandissant autour de lui. Du côté du RC Lens, la stratégie de recrutement reste fidèle à ce qui a déjà fonctionné ces dernières saisons : dénicher des talents encore sous-cotés et capables de franchir un cap rapidement dans un environnement compétitif. À Lille, on observe également ce type de dossier avec attention, dans la continuité d’une politique sportive axée sur la détection et la revente intelligente. Reste désormais à savoir quel club passera réellement à l’action le premier dans ce dossier qui pourrait rapidement s’emballer.

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