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FRANCE

RC Lens : Sangaré ridiculise déjà l’OGC Nice avant la finale !

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 15:40
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Mamadou Sangaré (RC Lens)

À quelques heures de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice, Mamadou Sangaré a déjà infligé un affront aux Aiglons.

La finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice (21h) n’a pas encore commencé… mais les Sang et Or ont déjà remporté une première bataille face aux Aiglons. Et elle concerne directement le mercato.

Sangaré met une première secousse à Nice 

Depuis plusieurs mois, le recrutement lensois impressionne en Ligue 1. Sous l’impulsion de Jean-Louis Leca et de la direction artésienne, le club nordiste a frappé très fort l’été dernier en allant chercher deux talents en Autriche : Mamadou Sangaré au Rapid Vienne et Samson Baïdoo au RB Salzbourg. Montant total de l’opération : environ 16 millions d’euros. Un investissement aujourd’hui largement rentabilisé. Car Mamadou Sangaré s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la saison du RC Lens

Véritable métronome du milieu lensois, le Malien a rapidement conquis Bollaert grâce à son volume de jeu, sa puissance et sa maturité impressionnante malgré son jeune âge. Et au moment d’affronter l’OGC Nice en finale, cette réussite prend une dimension encore plus savoureuse pour les Lensois. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, le Gym pensait lui aussi avoir réalisé un énorme coup en Autriche. INEOS avait déboursé 10 millions d’euros pour recruter l’ailier suédois Isak Jansson au Rapid Vienne, avec l’ambition d’en faire l’une des futures stars de l’Allianz Riviera.

Jansson, flop industriel du Gym ! 

Mais, comme l’indique le site Jeunes Footeux, le contraste entre les deux trajectoires est aujourd’hui saisissant. Pendant que Sangaré rayonne au RC Lens, Jansson peine à convaincre sur la Côte d’Azur et symbolise même l’un des gros échecs du recrutement niçois cette saison. L’ironie est d’autant plus forte que les deux joueurs évoluaient ensemble au Rapid Vienne il y a encore quelques mois.

D’un côté, le RC Lens semble avoir trouvé une pépite capable de porter l’équipe dans les grands rendez-vous. De l’autre, l’OGC Nice cherche encore la bonne formule pour rentabiliser son investissement. À quelques heures de cette finale de Coupe de France, ce duel à distance ajoute encore un peu plus de piment à l’affiche.

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