À LA UNE DU 22 MAI 2026
[13:20]FC Nantes : le futur coach des Canaris récupère déjà deux nouveaux attaquants internationaux pour la L2 ! 
[13:00]RC Lens Mercato : Risser vend la mèche pour son avenir, énorme menace anglaise pour Sage ! 
[12:40]ASSE – OGC Nice : Montanier privé d’un titulaire avant les barrages, alerte rouge pour les Verts !
[12:20]OM : Marseille lie son avenir à Saadé, l’annonce est vertigineuse ! 
[12:00]PSG : coup dur pour Hakimi avant la finale contre Arsenal 
[11:40]ASSE – OGC Nice : Puel réussit un énorme coup avant les barrages, les Verts sous pression !
[11:20]Stade Rennais Mercato : Pinault officialise du très lourd, une armada arrive pour la saison prochaine ! 
[11:00]FC Nantes : Kombouaré aurait dit oui aux Kita ! 
[10:40]OM Mercato : McCourt prépare un énorme chèque, un nouvel investisseur arrive à Marseille !
[10:20]ASSE : un titulaire absent à l’entraînement des Verts avant les barrages contre l’OGC Nice !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – OGC Nice : Montanier privé d’un titulaire avant les barrages, alerte rouge pour les Verts !

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 12:40
💬 Commenter
Ben Old (ASSE)

Victime une lésion musculaire au niveau de la cuisse lors du play-off contre Rodez, Ben Old (23 ans) pourrait manquer les barrages.

L’inquiétude grandit à l’ASSE avant les barrages contre l’OGC Nice. À quatre jours du match aller à Geoffroy-Guichard, les Verts pourraient perdre un élément important de leur effectif. Touché lors du play-off face à Rodez, Ben Old voit sa participation à cette double confrontation devenir de plus en plus incertaine.

Old touché à l’ASSE

Et le scénario d’un forfait commence sérieusement à prendre forme. Selon EVECT, le latéral gauche néo-zélandais souffre d’une lésion musculaire à la cuisse contractée lors de la rencontre décisive face à Rodez. Même si Philippe Montanier et le club ont tenté d’afficher de la sérénité mercredi matin lors de l’entraînement ouvert au public, la situation serait bien plus délicate en interne. Le risque d’une fin de saison prématurée pour Ben Old serait désormais réel.

À 23 ans, le Kiwi représente pourtant une solution importante dans le secteur défensif stéphanois grâce à sa capacité à accélérer le jeu et créer des différences dans les petits espaces. Dans des barrages souvent fermés et tendus, son absence pourrait peser lourd. Mais du côté de l’ASSE, une ligne directrice semble claire : aucun risque ne sera pris.

Une décision sera prise en début de semaine 

Comme ces dernières saisons, le club stéphanois privilégierait une gestion très prudente des blessures musculaires afin d’éviter toute aggravation. D’autant que Ben Old doit également rejoindre prochainement la sélection néo-zélandaise pour participer à la Coupe du monde. L’objectif serait donc surtout de permettre au joueur d’être totalement rétabli pour ses échéances internationales cet été.

Une décision définitive à l’ASSE concernant sa participation au barrage aller face à Nice devrait être prise en début de semaine prochaine. Mais si son absence venait à être confirmée, ce serait un premier vrai coup dur pour les Verts avant cette double confrontation capitale contre l’OGCN. Dans une fin de saison où chaque détail compte, perdre un joueur capable d’apporter de la vitesse et de la percussion offensive compliquerait forcément un peu plus la mission stéphanoise.

ASSEOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, OGC Nice