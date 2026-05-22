Victime une lésion musculaire au niveau de la cuisse lors du play-off contre Rodez, Ben Old (23 ans) pourrait manquer les barrages.

L’inquiétude grandit à l’ASSE avant les barrages contre l’OGC Nice. À quatre jours du match aller à Geoffroy-Guichard, les Verts pourraient perdre un élément important de leur effectif. Touché lors du play-off face à Rodez, Ben Old voit sa participation à cette double confrontation devenir de plus en plus incertaine.

Old touché à l’ASSE

Et le scénario d’un forfait commence sérieusement à prendre forme. Selon EVECT, le latéral gauche néo-zélandais souffre d’une lésion musculaire à la cuisse contractée lors de la rencontre décisive face à Rodez. Même si Philippe Montanier et le club ont tenté d’afficher de la sérénité mercredi matin lors de l’entraînement ouvert au public, la situation serait bien plus délicate en interne. Le risque d’une fin de saison prématurée pour Ben Old serait désormais réel.

À 23 ans, le Kiwi représente pourtant une solution importante dans le secteur défensif stéphanois grâce à sa capacité à accélérer le jeu et créer des différences dans les petits espaces. Dans des barrages souvent fermés et tendus, son absence pourrait peser lourd. Mais du côté de l’ASSE, une ligne directrice semble claire : aucun risque ne sera pris.

Une décision sera prise en début de semaine

Comme ces dernières saisons, le club stéphanois privilégierait une gestion très prudente des blessures musculaires afin d’éviter toute aggravation. D’autant que Ben Old doit également rejoindre prochainement la sélection néo-zélandaise pour participer à la Coupe du monde. L’objectif serait donc surtout de permettre au joueur d’être totalement rétabli pour ses échéances internationales cet été.

Une décision définitive à l’ASSE concernant sa participation au barrage aller face à Nice devrait être prise en début de semaine prochaine. Mais si son absence venait à être confirmée, ce serait un premier vrai coup dur pour les Verts avant cette double confrontation capitale contre l’OGCN. Dans une fin de saison où chaque détail compte, perdre un joueur capable d’apporter de la vitesse et de la percussion offensive compliquerait forcément un peu plus la mission stéphanoise.